N’Qolo Kantenin transferinə Ərdoğan köməklik edib - FOTO

4 Fevral 2026 13:54
Türkiyənin “Fənərbağça” klubunun prezidenti Sadəttin Saran N’Qolo Kantenin transfer prosesində göstərilən dəstəyə görə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Sadəttin Saran imzası ilə yayımlanan rəsmi açıqlamada Kantenin transferinin uğurla tamamlandığı bildirilib. Qeyd olunub ki, prezident Ərdoğanın dəstəyi bu prosesin müsbət nəticələnməsində mühüm rol oynayıb və bu transfer həm “Fənərbağça”, həm də türk futbolunun inkişafı baxımından əhəmiyyətli addımdır.

Açıqlamada “Fənərbağça” azarkeşlərinə də xüsusi yer ayrılıb. Klub rəhbəri transfer prosesi boyunca azarkeşlərin inamının, güclü dəstəyinin və yaratdığı etimad mühitinin əsas motivasiya mənbəyi olduğunu vurğulayıb. Sadəttin Saran artıq bu gücü meydanda göstərməyin vaxtı çatdığını qeyd edib.

