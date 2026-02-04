5 Fevral 2026
Peşəkar eqoizm, yoxsa milli maraqlar: “Neftçi” “Qarabağ”a imtina etməkdə haqlıdırmı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

Azərbaycan futbolu
İcmal
4 Fevral 2026 14:29
199
Azərbaycan Premyer Liqasının 21-ci turu çərçivəsində “Neftçi” - “Qarabağ” oyunu hələ başlamamış ölkə futbolunda ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri olub. Adətən belə hallarda fikirlər bölünür: bir qisim Bakı klubunun oyunu təxirə salmamasını dəstəkləyir, digərləri isə Çempionlar Liqasında tarix yazan Ağdam komandasının yanında yer alır.

İdman.Biz-in məlumatına görə, həmin tarixlərdə “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Nyukasl”la iki oyunu var idi: ilk görüş 18 fevralda Bakıda, cavab oyunu isə 24 fevralda İngiltərədə. Bu, komanda üçün sadəcə növbəti avrokubok mərhələsi deyil, tarixi uğurdur: “Qarabağ” Azərbaycan tarixində əsas klub turnirində bu qədər irəliləyən ilk təmsilçidir. Məhz buna görə, oyunun təxirə salınması xahişi məntiqli görünürdü - “Nyukasl”la qarşılaşma və derbi arasında əsas heyətə nəfəs alma imkanı yaratmaq, daha sonra isə səfər oyununa hazırlaşmaq.

Amma tərəzinin digər gözündə “Neftçi” dayanırdı. İlk növbədə, bu oyun ölkənin əsas derbisidir və onun təxirə salınması həm azarkeşlər, həm də klub strategiyası üçün həmişə həssas məsələdir. “Neftçi”nin mövqeyi bu baxımdan həlledici oldu - Bakıdakı tərəf oyunun təxirə salınmasına razılıq vermədi. İkincisi, “Neftçi”nin də öz turnir məntiqi var: komanda avrokubok zonası uğrunda mübarizə aparır və hər bir əlavə xal mövsümün sərmayəsidir, rəqibə qarşı “xırda qisas” deyil.

Burada əsas sual yaranır: “Neftçi”nin imtinası futbol baxımından nə dərəcədə rasionaldır? Cavabı “Qarabağ”ın öz təcrübəsində tapmaq olar. Yanvar ayında ağdamlılar Avropa təqviminin prioritetləri necə dəyişdirdiyini nümayiş etdirmişdilər: “Liverpul”la səfər oyunundan əvvəl Qurban Qurbanov start heyətində 11 dəyişiklik etdi və “Kəpəz”ə evdə 0:2 hesabı ilə uduzdu, bu isə çempionluq yarışına ciddi təsir etdi. Bir neçə gün sonra isə “Qarabağ” “Liverpul”dan 0:6 hesablı məğlubiyyət aldı. Bu presedent avtomatik olaraq “Neftçi”nin praqmatik hesablamasını gücləndirir: əgər rəqib yenidən Avropa və derbi arasında seçim qarşısında qalsa, optimal olmayan heyətlə oynama ehtimalı yüksəkdir.

Üstəlik, “Qarabağ” geniş rotasiya edə bilmir. 18 turdan sonra turnir cədvəlində 39 xalla ikinci pillədədir və lider “Sabah”dan 4 xal geri qalır (43–39). Bu o deməkdir ki, derbidə xal itkisi sadəcə adi büdrəmə deyil, titul uğrunda mübarizədə dönüş nöqtəsi ola bilər, xüsusən qarşıdakı oyunların təqvimi asan olmayacaq. Beləliklə, dilemma yaranır: təxirəsalma “Qarabağ”a “Nyukasl”a hazırlaşmaq baxımından sərfəli olardı, amma oyun keçirilməsə, klub ya çempionatda, ya da Avropada riskə getməyə məcbur olur.

Bəs “Neftçi” doğru qərar verdi?

“Milli maraq” prizmasından baxsaq, güzəşt estetik baxımdan gözəl görünərdi – ölkəni Avropanın əsas səhnəsində təmsil edən kluba dəstək vermək. Amma liqa səviyyəsində futbol fərqlidir. “Neftçi” öz azarkeşləri və mövsüm hədəfləri qarşısında məsuliyyət daşıyır və imtina rəqabət məntiqinə uyğundur: təqvim hamı üçün eynidir, derbi isə xal və status uğrunda mübarizənin ayrılmaz hissəsidir. Üstəlik, “Neftçi” fevrala müsbət əhval-ruhiyyə ilə daxil olub: fevralın 1-də “Araz-Naxçıvan”ı 4:0 hesabı ilə darmadağın edib. Dekabrda baş məşqçi postuna gətirilən ukraynalı Yuriy Vernidub layihənin yenilənməsinin simvoluna çevrilib.

Nəticə etibarilə, təxirəsalma ətrafındakı vəziyyət yalnız iki klub arasındakı mübahisəni deyil, sistemli problemi göstərir. Reqlamentdə avrokubokların yaz mərhələsində çıxış edən komandalar üçün əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş “dəstək pəncərələri” olmadığı müddətdə, hər belə hal əl rejimində həll olunacaq və tərəflər arasında bazarlığa çevriləcək – hər kəsin öz həqiqəti olacaq. Hazırda “Neftçi” peşəkar eqoizmi seçib və qısamüddətli perspektivdə bu qərarı “neftçilər” üçün yanlış adlandırmaq çətindir.

Lakin liqa üçün uzunmüddətli nəticə aydındır: əgər Azərbaycan klublarını avrokubokların gec mərhələlərində mütəmadi görmək istəyirsə, təqvim qaydaları əvvəlcədən kömək etməlidir – bu, rəqibin mövqeyindən və tribunaların təzyiqindən asılı olmamalıdır.

İdman.Biz
