Şahmar Aşurovun yeni klubu açıqlanıb - YENİLƏNİB

“Kəpəz”dən ayrılan futbolçu Şahmar Aşurovun yeni klubu müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “ASTA Mingəçevir” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Birinci Liqada çıxış edən “Mingəçevir” 21 yaşlı hücumçu ilə anlaşdığını açıqlanıb.
Oyunçu ilə mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.
O, yeni komandasında 97 nömrəli formanı geyinəcək.
Qeyd edək ki, “Mingəçevir” hazırda 21 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alır.
11:51
“Zirə”nin futbolçusu Əkbər Eyubov Azərbaycanın Birinci Liqa təmsilçisi “Mingəçevir”ə keçib.
Bildirilib ki, 20 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə mövsümün sonuna qədər icarə müqaviləsi imzalanıb.
O, yeni komandasında 33 nömrəli formanı geyinəcək.
