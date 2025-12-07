UFC döyüşçüsü “Liverpul” barədə: “Evdə Niderland klubuna uduzmaq eşidilməmiş hadisədir”

Yüngül çəkidə yarışan UFC reytinqiində beşinci ingilis Peddy Pimblett, sevimli komandası “Liverpul”un 2025/2026 İngiltərə Premyer Liqası mövsümündə keçirdiyi çətin dövrdən danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Liverpul” son çempionat matçında “Lids”lə heç-heçə oynayıb – 3:3.
“Düşünürəm ki, Arne Slot PSV “Liverpul”u məğlub etdikdən sonra məyus ola bilər. “Enfild”də Niderland komandasına uduzmaq, xüsusən də “Forest”in evdə bizi 360 hesabı ilə məğlub etməsindən sonra eşidilməmiş bir şeydir. Ümid edirəm ki, “Arsenal” xal itirməyə davam edəcək. “Arsenal” Liqanı qazanmadığı müddətcə, mən xoşbəxt olacağam", - deyə Pimblett “Mirror” qəzetinə bildirib.
“Liverpul” hazırda turnir cədvəlində 12-ci yerdədir.