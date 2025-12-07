7 Dekabr 2025
7 Dekabr 2025 08:18
UFC döyüşçüsü “Liverpul” barədə: “Evdə Niderland klubuna uduzmaq eşidilməmiş hadisədir”

Yüngül çəkidə yarışan UFC reytinqiində beşinci ingilis Peddy Pimblett, sevimli komandası “Liverpul”un 2025/2026 İngiltərə Premyer Liqası mövsümündə keçirdiyi çətin dövrdən danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Liverpul” son çempionat matçında “Lids”lə heç-heçə oynayıb – 3:3.

“Düşünürəm ki, Arne Slot PSV “Liverpul”u məğlub etdikdən sonra məyus ola bilər. “Enfild”də Niderland komandasına uduzmaq, xüsusən də “Forest”in evdə bizi 360 hesabı ilə məğlub etməsindən sonra eşidilməmiş bir şeydir. Ümid edirəm ki, “Arsenal” xal itirməyə davam edəcək. “Arsenal” Liqanı qazanmadığı müddətcə, mən xoşbəxt olacağam", - deyə Pimblett “Mirror” qəzetinə bildirib.

“Liverpul” hazırda turnir cədvəlində 12-ci yerdədir.

Dyökereş “Aston Villa”ya məğlubiyyətdən sonra: “Oyunumuzu bir az yaxşılaşdırmalıyıq”
05:12
Dünya futbolu

Dyökereş “Aston Villa”ya məğlubiyyətdən sonra: “Oyunumuzu bir az yaxşılaşdırmalıyıq”

“Arsenal” 33 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Messi 48-ci kubokunu qazanıb
04:09
Dünya futbolu

Messi 48-ci kubokunu qazanıb

Messi 2023-cü ildən “İnter Mayami”də oynayır
“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb
02:30
Dünya futbolu

“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb

Qarşılaşma ev sahibi komandanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO
02:23
Dünya futbolu

PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO

PSJ Liqa 1-də 33 xalla ikinci, “Renn” isə 24 xalla beşinci yerdədir
“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO
02:02
Dünya futbolu

“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO

Oyunun yeganə qolunu 85-ci dəqiqədə Aleks Berenger vurub
Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO
01:55
Dünya futbolu

Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO

Bu, “İnter Mayami”nin ilk MLS Kubokudur

“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib
00:23
Dünya futbolu

“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib

“RB Leypsiq” 29 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır