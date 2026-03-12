Qari Nevill: “Tottenhem”in liqanı tərk etməsi Premyer Liqa üçün çox yaxşı olardı”

“Mançester Yunayted”in keçmiş müdafiəçisi Qari Nevill mövsümün sonunda “Tottenhem”in İngiltərə Premyer Liqasından düşməsinin faydaları barədə fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 29 liqa oyunundan sonra “Tottenhem”in 29 xalı var və hazırda 16-cı yerdədir.
Klub düşmə zonasında olan “Vest Hem”dən (18-ci yer) bir xal öndədir.
“Tottenhem”in aşağı liqaya düşməsi İngiltərə Premyer Liqası üçün çox yaxşı olardı. Rəqabət baxımından “Lids Yunayted” və “Sanderlend”in liqada qalması əla olardı”, - “The Touchline” Nevillin sözlərini sitat gətirir.