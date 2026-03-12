12 Mart 2026
AZ

“Barselona” azarkeşi İngiltərədə stadionları səhv salıb

Futbol
Xəbərlər
12 Mart 2026 17:59
36
“Barselona” azarkeşi İngiltərədə stadionları səhv salıb

“Barselona” azarkeşi Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda İngiltərəyə “Nyukasl”la oyunu izləmək üçün gəlsə də, səhvən başqa stadiona gedib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı fanat Londondan 280 km məsafədə yerləşən üçüncü liqa təmsilçisi “Ekester Siti” stadionuna yollanıb. Maraqlıdır ki, bu arena da “Nyukasl”ın stadionu kim “Sent-Ceyms Park” adlanır.

Səhvini anlayan azarkeşə təsəlli olaraq meydan sahiblərinin həmin gün “Linkoln Siti” ilə keçirdiyi oyuna pulsuz bilet təqdim edilib.

Beləliklə, ispaniyalı fanat planlaşdırdığı matçı izləyə bilməsə də, ən azı İngiltərədə futbol atmosferini yenə də stadiondan yaşamaq imkanı əldə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nadir Nəbiyev “Şəfa” klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib
18:52
Azərbaycan futbolu

Nadir Nəbiyev “Şəfa” klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib

Nəbiyev peşəkar futbolçu kimi “Neftçi”, “Turan” və “Xəzər Lənkəran” klublarında çıxış edib
AFFA “Elit məşq” layihəsinin rəhbərini təyin edib – EKSKLÜZİV
18:37
Azərbaycan futbolu

AFFA “Elit məşq” layihəsinin rəhbərini təyin edib – EKSKLÜZİV

Layihə meneceri Rüfət Qədirli bu məlumatı nə təsdiqləyib, nə də təkzib edib
İsveç futbol millisindən gözlənilməz gediş
18:22
Futbol

İsveç futbol millisindən gözlənilməz gediş

Ukrayna ilə həlledici matçdan əvvəl baş məşqçi Qrem Potterə böyük etimad göstərilib
Nigeriyalı futbolçuların “Qarabağ”a gəliş tarixi müəyyənləşib
18:08
Azərbaycan futbolu

Nigeriyalı futbolçuların “Qarabağ”a gəliş tarixi müəyyənləşib

Oyunçular A. Hacıyev tərəfindən “Obasa Cup” turnirində kəşf edilib
Argentina Finalissimanın “Bernabeu”da keçirilməsindən imtina edib - YENİLƏNİB
17:51
Futbol

Argentina Finalissimanın “Bernabeu”da keçirilməsindən imtina edib - YENİLƏNİB

İspaniyanın ev sahibi üstünlüyü əsas səbəb kimi göstərilir
“Araz-Naxçıvan” növbəti oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:32
Futbol

“Araz-Naxçıvan” növbəti oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Qarşılaşma “Liv Bona Dea Arena”da keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib