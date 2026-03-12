12 Mart 2026
AZ

Nigeriyalı futbolçuların “Qarabağ”a gəliş tarixi müəyyənləşib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
12 Mart 2026 18:08
66
Nigeriyalı futbolçuların “Qarabağ”a gəliş tarixi müəyyənləşib

İki nigeriyalı futbolçunun “Qarabağ” Futbol Akademiyasına baxışa gələcəyi vaxt müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə akademiyanın baş koordinatoru Aftandil Hacıyev AZƏRTAC-a bildirib.

Onyema Fransis Çukvumoabim və Akinrefon Mikael Adetoro mart ayının 20-ə kimi Bakıda olacaqlar: “Hansısa problem yaranmayacağı təqdirdə onlar bayrama qədər artıq ölkədə olacaqlar. Amma əks təqdirdə həmin futbolçuların gəlişi ən geci martın sonuna təsadüf edəcək”.

Xatırladaq ki, oyunçular A. Hacıyev tərəfindən “Obasa Cup” turnirində kəşf edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nadir Nəbiyev “Şəfa” klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib
18:52
Azərbaycan futbolu

Nadir Nəbiyev “Şəfa” klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib

Nəbiyev peşəkar futbolçu kimi “Neftçi”, “Turan” və “Xəzər Lənkəran” klublarında çıxış edib
AFFA “Elit məşq” layihəsinin rəhbərini təyin edib – EKSKLÜZİV
18:37
Azərbaycan futbolu

AFFA “Elit məşq” layihəsinin rəhbərini təyin edib – EKSKLÜZİV

Layihə meneceri Rüfət Qədirli bu məlumatı nə təsdiqləyib, nə də təkzib edib
“Araz-Naxçıvan” növbəti oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:32
Futbol

“Araz-Naxçıvan” növbəti oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Qarşılaşma “Liv Bona Dea Arena”da keçiriləcək

Belçika millisi U-17 futbol yığmamızı darmadağın edib - YENİLƏNİB
17:21
Futbol

Belçika millisi U-17 futbol yığmamızı darmadağın edib - YENİLƏNİB

Matçı ukraynalı baş hakim Veronika Vasilçenko idarə edəcək
“Neftçi”nin paltardəyişmə otağında qorxulu anlar
16:32
Futbol

“Neftçi”nin paltardəyişmə otağında qorxulu anlar

Paraqvaylı yarımmüdafiəçi birdən-birə özünü pis hiss edib
“Şəfa”nın kapitanı: “Bu, bizdə xəstəlik kimidir”
15:56
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın kapitanı: “Bu, bizdə xəstəlik kimidir”

“Şimal” - “Şəfa” matçı qonaqların 0:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib