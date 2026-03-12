“Araz-Naxçıvan” növbəti oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

13 mart tarixində futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 24-cü turu çərçivəsində “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax”la oyuna dörd itki ilə çıxacaq.
Bu barədə İdman.Biz-ə “Araz-Naxçıvan” klubunun mətbuat katibi Mahal Məmmədov məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, futbolçumuz Mustafa Əhmədzadə sarı vərəqə limitini doldurduğu üçün bu oyunda cəzalıdır:
"Komandamızın digər oyunçuları - Vanderson Melo, Ömər Buludov və Urfan Abbasov isə zədə səbəbindən qarşılaşmada iştirak edə bilməyəcəklər".
Qeyd edək ki, “Liv Bona Dea Arena”da keçiriləcək qarşılaşma saat 18:30-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, turnir cədvəlində “Araz-Naxçıvan” 33 xalla beşinci, “Karvan-Yevlax” isə səkkizinci xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb.