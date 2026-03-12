12 Mart 2026
AZ

İsveç futbol millisindən gözlənilməz gediş

Futbol
Xəbərlər
12 Mart 2026 18:22
93
İsveç futbol millisindən gözlənilməz gediş

İsveçin futbol milli komandasının baş məşqçisi Qrem Potter cəmi iki oyundan sonra yığma ilə müqavilə müddətini uzadıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yerli futbol assosiasiyasının mətbuat xidmətinin məlumatına görə, tərəflər 2030-cu ilə qədər olan yeni sazişə imza atıblar.

“Çelsi” və “Vest Hem”in keçmiş baş məşqçisi olan Potter oktyabr ayında İsveç yığmasının sükanı arxasına keçib. Onun rəhbərliyi altında komanda dünya çempionatının seçmə mərhələsində İsveçrəyə darmadağın olsa da (1:4) və Sloveniya ilə heç-heçə etsə də (1:1), federasiya ona olan inamını itirməyib.

İsveç millisi seçmə mərhələnin B qrupunda dördüncü yeri tutsa da, Millətlər Liqasındakı reytinqi sayəsində pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Şimal təmsilçisi martın 26-da Ukrayna ilə üz-üzə gələcək. Qələbə qazanacağı təqdirdə isə DÇ-2026-ya vəsiqə uğrunda Polşa - Albaniya cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, Potter İsveç futboluna yad deyil. O, 2011-2018-ci illərdə “Estersund” klubunu dördüncü diviziondan yüksək liqaya qaldırıb və 2017-ci ildə ölkə kubokunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nadir Nəbiyev “Şəfa” klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib
18:52
Azərbaycan futbolu

Nadir Nəbiyev “Şəfa” klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib

Nəbiyev peşəkar futbolçu kimi “Neftçi”, “Turan” və “Xəzər Lənkəran” klublarında çıxış edib
AFFA “Elit məşq” layihəsinin rəhbərini təyin edib – EKSKLÜZİV
18:37
Azərbaycan futbolu

AFFA “Elit məşq” layihəsinin rəhbərini təyin edib – EKSKLÜZİV

Layihə meneceri Rüfət Qədirli bu məlumatı nə təsdiqləyib, nə də təkzib edib
Nigeriyalı futbolçuların “Qarabağ”a gəliş tarixi müəyyənləşib
18:08
Azərbaycan futbolu

Nigeriyalı futbolçuların “Qarabağ”a gəliş tarixi müəyyənləşib

Oyunçular A. Hacıyev tərəfindən “Obasa Cup” turnirində kəşf edilib
“Barselona” azarkeşi İngiltərədə stadionları səhv salıb
17:59
Futbol

“Barselona” azarkeşi İngiltərədə stadionları səhv salıb

İngiltərəyə “Nyukasl”la oyunu tamaşa etmək üçün gələn ispaniyalı azarkeş başqa stadiona yollanıb
Argentina Finalissimanın “Bernabeu”da keçirilməsindən imtina edib - YENİLƏNİB
17:51
Futbol

Argentina Finalissimanın “Bernabeu”da keçirilməsindən imtina edib - YENİLƏNİB

İspaniyanın ev sahibi üstünlüyü əsas səbəb kimi göstərilir
“Araz-Naxçıvan” növbəti oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:32
Futbol

“Araz-Naxçıvan” növbəti oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Qarşılaşma “Liv Bona Dea Arena”da keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib