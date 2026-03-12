Kurtua: “Real”ı uşaq bağçası hesab edirsiniz, amma bu, belə deyil”

“Real Madrid”in qapıçısı Tibo Kurtua bildirib ki, oyunçuların Xabi Alonso ilə heç bir münaqişəsi olmayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Alonso yanvar ayında “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb və Alvaro Arbeloa onun yerinə keçib.
“Oyunçulardan heç biri Xabi Alonsonu pis vəziyyətdə qoymayıb. Düşünürəm ki, birlikdə yaxşı işlər gördük. Bəziləri taktikadan, video təhlildən nifrət etdiyimizi deyib... Qulaq asın, mənim məşqçim gündə bir saat (taktika üzərində) işləyən Antonio Konte olub və mən buna etiraz etməmişəm, çünki biz peşəkarıq və iş mənim prioritetimdir.
Düşünürəm ki, Xabi ilə ilk bir neçə ay çox yaxşı keçdi, sonra isə işlər pisləşməyə başladı. Bu, futbolda baş verir.
Mətbuatda bəzi şeylər oxudum və düşündüm ki, “Aman Tanrı”. Siz bu klubun uşaq bağçası olduğunu və istədiyimizi etdiyimizi düşünürsünüz, amma bu, doğru deyil. Biz bütün məşqçilərə, tibb işçilərinə və ümumiyyətlə hər kəsə hörmət edirik. Düşünürəm ki, tənqidlərin çoxu ədalətsizdir. Bəzi məlumatlar doğrudur və mənim heç bir problemim yoxdur, ona görə də sizə deyirəm ki, biz də günahkarıq və buna yol verdik”, - Kurtua deyib.