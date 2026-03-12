12 Mart 2026
AZ

Kurtua: “Real”ı uşaq bağçası hesab edirsiniz, amma bu, belə deyil”

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Mart 2026 20:22
68
Kurtua: “Real”ı uşaq bağçası hesab edirsiniz, amma bu, belə deyil”

“Real Madrid”in qapıçısı Tibo Kurtua bildirib ki, oyunçuların Xabi Alonso ilə heç bir münaqişəsi olmayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Alonso yanvar ayında “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb və Alvaro Arbeloa onun yerinə keçib.

“Oyunçulardan heç biri Xabi Alonsonu pis vəziyyətdə qoymayıb. Düşünürəm ki, birlikdə yaxşı işlər gördük. Bəziləri taktikadan, video təhlildən nifrət etdiyimizi deyib... Qulaq asın, mənim məşqçim gündə bir saat (taktika üzərində) işləyən Antonio Konte olub və mən buna etiraz etməmişəm, çünki biz peşəkarıq və iş mənim prioritetimdir.

Düşünürəm ki, Xabi ilə ilk bir neçə ay çox yaxşı keçdi, sonra isə işlər pisləşməyə başladı. Bu, futbolda baş verir.
Mətbuatda bəzi şeylər oxudum və düşündüm ki, “Aman Tanrı”. Siz bu klubun uşaq bağçası olduğunu və istədiyimizi etdiyimizi düşünürsünüz, amma bu, doğru deyil. Biz bütün məşqçilərə, tibb işçilərinə və ümumiyyətlə hər kəsə hörmət edirik. Düşünürəm ki, tənqidlərin çoxu ədalətsizdir. Bəzi məlumatlar doğrudur və mənim heç bir problemim yoxdur, ona görə də sizə deyirəm ki, biz də günahkarıq və buna yol verdik”, - Kurtua deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lamin Yamal “Barselona”nın məşqini buraxıb
20:37
Dünya futbolu

Lamin Yamal “Barselona”nın məşqini buraxıb

Oyunçu səhhətindəki problemlər səbəbindən komandanın məşqinə qatılmayıb
Federiko Valverde Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib
19:53
Dünya futbolu

Federiko Valverde Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib

Uruqvaylı futbolçu 1/8 finalın ilk oyununda “Mançester Siti”nin qapısına üç qol vurub
Qari Nevill: “Tottenhem”in liqanı tərk etməsi Premyer Liqa üçün çox yaxşı olardı”
19:38
Dünya futbolu

Qari Nevill: “Tottenhem”in liqanı tərk etməsi Premyer Liqa üçün çox yaxşı olardı”

29 liqa oyunundan sonra “Tottenhem” 16-cı yerdədir
İsveç futbol millisindən gözlənilməz gediş
18:22
Futbol

İsveç futbol millisindən gözlənilməz gediş

Ukrayna ilə həlledici matçdan əvvəl baş məşqçi Qrem Potterə böyük etimad göstərilib
“Barselona” azarkeşi İngiltərədə stadionları səhv salıb
17:59
Futbol

“Barselona” azarkeşi İngiltərədə stadionları səhv salıb

İngiltərəyə “Nyukasl”la oyunu tamaşa etmək üçün gələn ispaniyalı azarkeş başqa stadiona yollanıb
Argentina Finalissimanın “Bernabeu”da keçirilməsindən imtina edib - YENİLƏNİB
17:51
Futbol

Argentina Finalissimanın “Bernabeu”da keçirilməsindən imtina edib - YENİLƏNİB

İspaniyanın ev sahibi üstünlüyü əsas səbəb kimi göstərilir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib