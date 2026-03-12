UEFA PSJ ilə oyundan sonra Pedro Netu ilə bağlı araşdırma aparacaq - FOTO

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində PSJ ilə oyundan (2:5) sonra “Çelsi”nin hücumçusu Pedro Netu ilə bağlı araşdırma aparacaq.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.
Matçın 90+2-ci dəqiqəsində Netu xüsusi təlim keçmiş stüart oğlandan topu almağa çalışıb, lakin o, bunu aqressiv şəkildə edib və oğlanı sinəsindən itələyərək yerə yıxıb. Parisli oyunçular da stüartın müdafiəsinə qalxıblar. Dava bir neçə dəqiqədən çox çəkməyib və hakimlər heç bir kart vermədən oyunçuları sakitləşdirməyi bacarıblar.
UEFA “Çelsi” oyunçusunun idmançıya yaraşmayan hərəkətlərinə görə hərəkətlərini assosiasiyanın intizam qaydalarının 15-ci maddəsinə uyğun olaraq nəzərdən keçirəcək.