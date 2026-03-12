Valverde, Kvaratsxeliya və Kurtua Çempionlar Liqasında həftənin komandasında

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) bu həftə Çempionlar Liqasının heyətini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandada “Qalatasaray”ın iki oyunçusu yer alıb.
Qapıçı: Tibo Kurtua (Real Madrid).
Müdafiəçilər: Yosip Stanişiç (Bavariya), Robin Le Norman (Atletiko Madrid), Robert Andriç (Bayer Leverkuzen), İsmail Yakobs (Qalatasaray).
Yarımmüdafiəçilər: Federiko Valverde (Real Madrid), Mario Lemina (Qalatasaray), Sondre Brunstad (Bodo-Qlimt).
Hücumçular: Maykl Olise (Bavariya), Xulian Alvares (Atletiko Madrid), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ).