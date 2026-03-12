12 Mart 2026
AZ

Valverde, Kvaratsxeliya və Kurtua Çempionlar Liqasında həftənin komandasında

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Mart 2026 20:51
84
Valverde, Kvaratsxeliya və Kurtua Çempionlar Liqasında həftənin komandasında

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) bu həftə Çempionlar Liqasının heyətini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandada “Qalatasaray”ın iki oyunçusu yer alıb.

Qapıçı: Tibo Kurtua (Real Madrid).

Müdafiəçilər: Yosip Stanişiç (Bavariya), Robin Le Norman (Atletiko Madrid), Robert Andriç (Bayer Leverkuzen), İsmail Yakobs (Qalatasaray).

Yarımmüdafiəçilər: Federiko Valverde (Real Madrid), Mario Lemina (Qalatasaray), Sondre Brunstad (Bodo-Qlimt).

Hücumçular: Maykl Olise (Bavariya), Xulian Alvares (Atletiko Madrid), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA PSJ ilə oyundan sonra Pedro Netu ilə bağlı araşdırma aparacaq
21:34
Dünya futbolu

UEFA PSJ ilə oyundan sonra Pedro Netu ilə bağlı araşdırma aparacaq - FOTO

Matçın 90+2-ci dəqiqəsində Netu stüart oğlandan topu almağa çalışarkən onu yıxıb
Lamin Yamal “Barselona”nın məşqini buraxıb
20:37
Dünya futbolu

Lamin Yamal “Barselona”nın məşqini buraxıb

Oyunçu səhhətindəki problemlər səbəbindən komandanın məşqinə qatılmayıb
Kurtua: “Real”ı uşaq bağçası hesab edirsiniz, amma bu, belə deyil”
20:22
Dünya futbolu

Kurtua: “Real”ı uşaq bağçası hesab edirsiniz, amma bu, belə deyil”

Xabi Alonso yanvar ayında “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb
Federiko Valverde Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib
19:53
Dünya futbolu

Federiko Valverde Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib

Uruqvaylı futbolçu 1/8 finalın ilk oyununda “Mançester Siti”nin qapısına üç qol vurub
Qari Nevill: “Tottenhem”in liqanı tərk etməsi Premyer Liqa üçün çox yaxşı olardı”
19:38
Dünya futbolu

Qari Nevill: “Tottenhem”in liqanı tərk etməsi Premyer Liqa üçün çox yaxşı olardı”

29 liqa oyunundan sonra “Tottenhem” 16-cı yerdədir
İsveç futbol millisindən gözlənilməz gediş
18:22
Futbol

İsveç futbol millisindən gözlənilməz gediş

Ukrayna ilə həlledici matçdan əvvəl baş məşqçi Qrem Potterə böyük etimad göstərilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib