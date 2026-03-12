Lamin Yamal “Barselona”nın məşqini buraxıb

“Barselona”nın cinah oyunçusu Lamin Yamal La Liqanın 28-ci turunda “Sevilya” ilə qarşılaşmadan əvvəl Kataloniya klubunun məşqini buraxıb.
İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.
Oyun 15 mart bazar günü keçiriləcək.
Nəşrin məlumatına görə, 18 yaşlı oyunçu səhhətindəki problemlər səbəbindən komandanın məşqinə qatılmayıb. Lakin onun “Sevilya”ya qarşı oynaması gözlənilir.
Bu mövsüm 18 yaşlı Yamal "Barselona"nın heyətində bütün yarışlarda 37 oyun keçirib, 20 qol, 13 məhsuldar ötürmə və 13 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, ispaniyalı futbolçu “Real Madrid” və “Mançester Sit”nin hücumçuları Kilian Mbappe və Erlinq Holandla birlikdə dünyanın ən bahalı futbolçusudur. Onların ümumi dəyəri 200 milyon avroya çatır.