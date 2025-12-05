Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Ruben Amorim: "Məyusam, əsəbləşirəm"
5 Dekabr 2025
AZ

Ruben Amorim: "Məyusam, əsəbləşirəm"

Futbol
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 09:19
33
Ruben Amorim: "Məyusam, əsəbləşirəm"

İngiltərənin “Mançester Yunayted” klubunun baş məşqçisi Ruben Amorim oyunda daha hücumameyilli dəyişiklik etməməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən, “daha kim hücumçu ola bilərdi?”, - deyə reaksiya göstərib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ona Kobbi Mainu haqqında xatırlatma edildikdən sonra portuqaliyalı mütəxəssis emosiyalarını gizlətməyib.

“Məyusluq hiss edirəm. Əsəbləşirəm. Vəssalam”, -deyə Amorim əsəbi halda vurğulayıb.

Amorim matçın taleyinə təsir edən əsas epizoda da toxunub və detallara diqqətin vacibliyini vurğulayıb: “Detallara qarşı çox diqqətli olmalıyıq. Həmin künc zərbəsi həlledici məqam idi”.

İdman.Biz

Məqalədə:

