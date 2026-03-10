10 Mart 2026
A Seriyası: “Latsio” “Sassuolo”nu məğlub edib

10 Mart 2026 01:55
A Seriyası: "Latsio" "Sassuolo"nu məğlub edib

İtaliya A Seriyasının 28-ci turunun “Latsio” və “Sassuolo” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb. Oyun Romadakı “Stadio Olimpico” stadionunda baş tutub. Ev sahibi komanda 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Oyunun ilk qolunu Daniel Maldini vurub. Ev sahibi komandanın hücumçusu ikinci dəqiqədə qol vurub. “Sassuolo”nun hücumçusu Arman Loryente 35-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. “Sassuolo”nun müdafiəçisi Adam Maruşiç 90+2-ci dəqiqədə qonaqların qapısına ikinci qolu vuraraq yekun hesabı təsdiqləyib.

İtaliya çempionatında 28 oyundan sonra “Latsio” 37 xalla 10-cu yerdədir. “Sassuolo” 38 xalla Seriya A turnir cədvəlində doqquzuncu yerdədir.

Növbəti turda Roma komandası evdə “Milan”la qarşılaşacaq. “Sassuolo” doğma stadionunda “Bolonya”nı qəbul edəcək. Hər iki oyun 15 martda keçiriləcək.

