“Arsenal” və “Barselona” “Borussiya Dortmund”un yarımmüdafiəçisini transfer etmək istəyirlər

“Borussiya Dortmund”un yarımmüdafiəçisi Yulian Brandt Londonun “Arsenal” və “Barselona” klublarının marağına səbəb olub.
İdman.Biz-in “Sky Sport Germany”yə istinadən məlumatına görə, hər iki klub oyunçunun vəziyyətini izləyir.
“Borussiya”da yeddi il keçirdikdən sonra Brandt növbəti addımı atmağı planlaşdırır və İspaniya, İtaliya və Birləşmiş Krallığı potensial istiqamətlər kimi nəzərdən keçirir.
Hazırda klublarla konkret danışıqlar aparılmır. Qeyd etmək vacibdir ki, Brandt qış transfer pəncərəsi dövründə İngiltərə Premyer Liqası klublarından artıq iki təklif alıb, lakin mövsümü “Borussiya”da başa vurmaq istədiyi üçün onları rədd edib.
Bu mövsüm Brandt bütün yarışlarda 32 oyuna çıxıb, 10 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, yarımmüdafiəçinin dəyəri 20 milyon avrodur.