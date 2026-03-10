10 Mart 2026
Simeone “Atletiko” – “Tottenhem” oyunundan əvvəl: “Biz favorit deyilik”

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 Mart 2026 00:56
77
“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin “Tottenhem Hotspur”la qarşıdakı ilk oyunu ilə bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun martın 11-də 00:00-da başlayacaq.

“Tottenhem”in oyuna necə başlayacağını bilmirik. Onların xüsusiyyətlərini bilirik və mən də komandaları üçün həmişə hücum oyunu oynayan məşqçilərini tanıyıram. Bir çox ssenari təsəvvür edirik və oyunçular oyun irəlilədikcə onları dəyişə bilərlər.

Hər matça eyni şəkildə hazırlaşırıq. Düşünmürəm ki, heç bir komanda meydana turnir cədvəlindəki mövqeyi barədə düşünmədən çıxsın. Oyunçular oynamaq, qalib gəlmək, uğur qazanmaq istəyirlər. Onlar ümumilikdə dördüncü yeri tutdular və biz pley-offa vəsiqə qazandıq, ona görə də favorit deyilik”, - deyə məşqçi UEFA-nın rəsmi saytında bildirib.

Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ikinci oyunu 18 martda Londondakı “Tottenhem Hotspur” stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

