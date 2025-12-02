2 Dekabr 2025
AZ

“Kəpəz”in sabiq baş məşqçisi I Liqada işləmək istəməyib

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 19:23
20
“Kəpəz”in sabiq baş məşqçisi I Liqada işləmək istəməyib

“Kəpəz”in sabiq baş məşqçisi Tərlan Əhmədov I Liqada işləmək istəməyib.

İdman.Biz sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Elvin Məmmədovla müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verən “Səbail” ona təklif göndərib.

Özünü Premyer Liqadan başqa yerdə görməyən mütəxəssis “dənizçilər”in sükanı arxasına keçməkdən imtina edib. Hətta Bayıl təmsilçisinin vədi də 2023-cü ilin yayından bəri işsiz olan T.Əhmədovun qərarına təsir göstərməyib.

“Səbail” rəhbərliyi komandanı elitaya daşıyacağı təqdirdə, onunla yola davam eləyəcəklərinə söz verib, fəqət, çalışdırıcı öz fikrində qalıb. Aşağı liqa təmsilçisi məhz bundan sonra Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Adil Şükürova üz tutub. Bu ilin oktyabrında “Kəpəz”in sükanı arxasından uzaqlaşdırılmış məşqçi gələn ilin yayınadək qüvvədə qalacaq kontrakta imza atıb.

T.Əhmədova verilən vəd Şükürov üçün keçərlidir - o, “dənizçilər”i Premyer Liqaya daşıyarsa, minimum daha bir il vəzifəsində qalacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kurban Berdıyev: “Az şans qazanan oyunçulara özlərini göstərmək imkanı verdik”
19:38
Azərbaycan futbolu

Kurban Berdıyev: “Az şans qazanan oyunçulara özlərini göstərmək imkanı verdik”

Qarşılaşma Tovuz komandasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib
Qadınlardan ibarət futbol millimiz FIFA turnirinin qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO
18:55
Futbol

Qadınlardan ibarət futbol millimiz FIFA turnirinin qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib
“Barselona” yayda üç futbolçu ilə yollarını ayıracaq
18:40
Futbol

“Barselona” yayda üç futbolçu ilə yollarını ayıracaq

Katalonlar gedən futbolçuların mövqelərinə oyunçu axtarışına başlayıb
Simeone “Barselona” ilə oyun barədə: “Mübarizə apara bilmək üçün güclü olmalıyıq”
18:24
Dünya futbolu

Simeone “Barselona” ilə oyun barədə: “Mübarizə apara bilmək üçün güclü olmalıyıq”

“Atletiko Madrid” 31 xalla dördüncü yerdədir
İngiltərə Premyer Liqası: “Axsaq” çempion, cəsarətli debütantı sınağa çəkir
18:09
Futbol

İngiltərə Premyer Liqası: “Axsaq” çempion, cəsarətli debütantı sınağa çəkir

İngiltərədə həftəiçi XIV turun qarşılaşmaları keçiriləcək
“Mançester Yunayted” 2026-cı ilin yayına hazırlaşır
18:00
Futbol

“Mançester Yunayted” 2026-cı ilin yayına hazırlaşır

Ruben Amorim rəhbərlik qarşısında tələb qaldırıb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb