2 Dekabr 2025
AZ

“Arsenal”dan zədə xəbərləri açıqlandı

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 15:38
32
“Arsenal”dan zədə xəbərləri açıqlandı

İngiltərənin “Arsenal” fotbol komandasına rəhbərlik edən Mikel Arteta komandanın dörd əsas futbolçusunun zədə durumundan danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Arteta Uilyam Saliba və Leandro Trossardın bir neçə gün ərzində komandaya qoşula biləcəyini deyib, lakin onların “Brentford”la oyuna yetişib-yetişməyəcəyi hələ də dəqiq deyil. Hər iki futbolçunun kiçik əzələ problemi var və əlavə müayinələr planlaşdırılıb.

Baş məşqçi bildirib ki, Kay Haverts və Qabriel Jesus isə daha uzun bərpa dövründədir. Hər iki futbolçunun qayıdışı bir neçə həftə çəkəcək.

Qeyd edək ki, Qabriel Jesusun zədəsi yanvarda “Mançester Yunayted”lə kubok matçında aldığı ön çarpaz bağ qopmasından qaynaqlanır. Haverts isə dizindən aldığı zədəni bərpa edir və klub onun dekabr ayına qədər geri dönməsinə ehtiyatla ümid edir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kenan Yıldız Arda Gülerle eyni klubda oynaya bilər
16:35
Futbol

Kenan Yıldız Arda Gülerle eyni klubda oynaya bilər

Gənc ulduzun illik maaş tələbi “Yuventus”u çətin vəziyyətə salıb

Sabirabadda “Məktəbli Kuboku”na start verilib
16:29
Futbol

Sabirabadda “Məktəbli Kuboku”na start verilib

Yarışda yeddinci sinif oğlanlar, beşinci sinif oğlan və qızlar olmaqla ümumilikdə 55 məktəbin komandaları qüvvələrini sınayacaqlar
Endrik Felipe “Lion”a icarəyə göndərilir
16:17
Futbol

Endrik Felipe “Lion”a icarəyə göndərilir

Müqavilənin bütün detallarının yaxın günlərdə tamamlanacağı bildirilib
İtaliya və Almaniyada kubok uğrunda mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:02
Futbol

İtaliya və Almaniyada kubok uğrunda mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bir sıra qarşılaşmalarda hər iki ölkənin əsas favoritləri üz-üzə gələcək
Niderlandda oynamış futbolçusu: “Qarabağ”ın “Ayaks”ı məğlub edəcəyini düşünürəm”
15:50
Futbol

Niderlandda oynamış futbolçusu: “Qarabağ”ın “Ayaks”ı məğlub edəcəyini düşünürəm”

Dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək “Qarabağ” - “Ayaks” görüşü saat 21:45-də başlayacaq
“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot heyətlə bağlı son durumu açıqladı
15:42
Futbol

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot heyətlə bağlı son durumu açıqladı

Komandanın Konor Bredli, Jeremi Frimponq və Məhəmməd Salahla bağlı planları dəqiqləşib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb