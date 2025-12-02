“Arsenal”dan zədə xəbərləri açıqlandı

İngiltərənin “Arsenal” fotbol komandasına rəhbərlik edən Mikel Arteta komandanın dörd əsas futbolçusunun zədə durumundan danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Arteta Uilyam Saliba və Leandro Trossardın bir neçə gün ərzində komandaya qoşula biləcəyini deyib, lakin onların “Brentford”la oyuna yetişib-yetişməyəcəyi hələ də dəqiq deyil. Hər iki futbolçunun kiçik əzələ problemi var və əlavə müayinələr planlaşdırılıb.
Baş məşqçi bildirib ki, Kay Haverts və Qabriel Jesus isə daha uzun bərpa dövründədir. Hər iki futbolçunun qayıdışı bir neçə həftə çəkəcək.
Qeyd edək ki, Qabriel Jesusun zədəsi yanvarda “Mançester Yunayted”lə kubok matçında aldığı ön çarpaz bağ qopmasından qaynaqlanır. Haverts isə dizindən aldığı zədəni bərpa edir və klub onun dekabr ayına qədər geri dönməsinə ehtiyatla ümid edir.