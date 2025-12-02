2 Dekabr 2025
AZ

“Qəbələ”nin legioneri: “Qol buraxdıqdan sonra heç kim panikaya düşmədi” - MÜSAHİBƏ

Futbol
Müsahibə
2 Dekabr 2025 11:59
40
“Qəbələ”nin legioneri: “Qol buraxdıqdan sonra heç kim panikaya düşmədi” - MÜSAHİBƏ

“Biz “Şəfa”ya hörmət edirik, I Liqada lider olmaq onların rəqabətli və özünəinamlı olması deməkdir. Amma biz həm də hazırlığımıza və keyfiyyətimizə güvənirik”.

Bunu “Qəbələ”nin müdafiəçisi İsaak Amoah sportal.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

- “Qəbələ” bu turda mövsümün 2-ci qələbəsini qazandı. “Araz-Naxçıvan”la oyun sizin üçün necə keçdi? Demək olar ki, hər şey istədiyiniz kimi keçdi?

- Matç ilk dəqiqədən gərgin başladı. Amma biz buna hazır idik. Yaxşı başladıq, erkən qol vurduq və hətta onlar bərabərləşdirdikdən sonra belə, sakit və mütəşəkkil qaldıq. Şəxsən mən meydanda özümü rahat hiss edirdim, müdafiədə intizamlı idik, yaxşı ünsiyyət qurduq və əsas anları idarə etdik. Oyun mükəmməl deyildi, amma komanda olaraq məşqçinin planına əməl etdik və qələbəni qazandıq.

- “Araz-Naxçıvan” çempionatın iddialı klublarından biri hesab olunur. Onlara qarşı matçda həlledici an hansı idi?

- Düşünürəm ki, həlledici amil bizim mentalitetimiz idi. Qol buraxdıqdan sonra heç kim panikaya düşmədi, oyun quruluşumuzu qoruduq, duellərdə aqressiv qaldıq və ikinci qolun gələcəyinə inandıq. İkinci hissədə keçidlərimiz daha kəskin idi və üç xalı qazanmaq üçün daha çox istək göstərdik. Bu mentalitet və birlik fərq yaratdı.

- Sizcə, “Qəbələ” bu mövsüm yaxşı oynasa da, ən yaxşı halda niyə 13-cü turda 2-ci qələbəsini qazandı? Qalib gəlməyinizə nə mane oldu?

- Bəzən yaxşı oyunlar dərhal nəticəyə çevrilmir. Dominantlıq etdiyimiz, amma son detalların çatışmadığı və ya xal itkisinə səbəb olan kiçik səhvlərə yol verdiyimiz oyunlarımız oldu. Həmçinin, biz hələ də kimya quran gənc bir komandayıq. Amma vacib olan odur ki, oyunlarımız sabit qalır və indi bunu nəticəyə çeviririk. Bu qələbə irəliləyişimizi göstərir.

- “Qəbələ” xal sayını 8-ə çatdırdı və 10-cu yerə yüksəldi. Demək olar ki, Premyer Liqada qalmaq uğrunda mübarizə “Qəbələ”, “Kəpəz” və “Karvan-Yevlax” arasında olacaq, yoxsa “Qəbələ”nin daha yüksək hədəfləri var?

- İlk məqsədimiz həmişə Premyer Liqa statusunu təmin etməkdir, amma şəxsən mən inanıram ki, qarşımıza daha yüksək hədəflər qoya bilərik. Hər bir rəqibə hörmətlə yanaşırıq, eyni zamanda keyfiyyətimizə də güvənirik. Daha çox ardıcıllıqla turnir cədvəlində yüksələ bilərik. Mövsüm uzundur və hər həftə inkişaf edirik. Deməli, özümüzü yalnız liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparmaqla məhdudlaşdırmırıq.

- Dörd gündən sonra ölkə kubokunda “Şəfa” ilə qarşılaşacaqsınız. I Liqada liderə qarşı matçda qalib gəlmək şansınızı necə qiymətləndirirsiniz? “Qəbələ”nin kubokdakı məqsədi nədir?

- Biz “Şəfa”ya hörmət edirik, I Liqada lider olmaq onların rəqabətli və özünəinamlı olması deməkdir. Amma biz həm də hazırlığımıza və keyfiyyətimizə güvənirik. Kubok “Qəbələ” üçün vacibdir və biz mümkün qədər irəliləmək istəyirik. Diqqətimizi cəmləsək, futbolumuzu oynasaq və “Araz-Naxçıvan”la matçda eyni döyüş ruhunu qoruyub-saxlasaq, irəliləyə biləcəyimizə inanırıq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

VAR-ın səlahiyyətlərinin artırılması gözlənilir
13:09
Futbol

VAR-ın səlahiyyətlərinin artırılması gözlənilir

FIFA VAR sisteminə əlavə səlahiyyətlərin verilməsini müzakirə edir
Məktəbin həyətində infarkt keçirən yeniyetmə futbolçu imiş
12:54
Futbol

Məktəbin həyətində infarkt keçirən yeniyetmə futbolçu imiş

O, “Mübariz” Futbol Akademiyasının komandasında çıxış edib
Enzo Mareskanın “Arsenal”ın künc zərbələrini sıradan çıxaran “gizli boşluq” taktikası - FOTO
12:11
Futbol

Enzo Mareskanın “Arsenal”ın künc zərbələrini sıradan çıxaran “gizli boşluq” taktikası - FOTO

“Çelsi”nin yeni oyunu artıq digər komandalar üçün də nümunəyə çevrilir
Bu həftəiçi keçiriləcək maraqlı futbol oyunlarının AFİŞASI
12:03
Futbol

Bu həftəiçi keçiriləcək maraqlı futbol oyunlarının AFİŞASI

İdman.Biz həftəiçi TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”
11:47
Futbol

Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”

Kapitan yarımmüdafiəçinin zədələrinə baxmayaraq səviyyəsinin dəyişmədiyini deyib
Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq
11:23
Futbol

Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq

“Qarabağ” bir neçə gün sonra “Ayaks”ı Tofiq Bəhramov stadionunda qəbul ediləcək

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq