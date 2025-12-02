“Qəbələ”nin legioneri: “Qol buraxdıqdan sonra heç kim panikaya düşmədi” - MÜSAHİBƏ

“Biz “Şəfa”ya hörmət edirik, I Liqada lider olmaq onların rəqabətli və özünəinamlı olması deməkdir. Amma biz həm də hazırlığımıza və keyfiyyətimizə güvənirik”.
Bunu “Qəbələ”nin müdafiəçisi İsaak Amoah sportal.az-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik:
- “Qəbələ” bu turda mövsümün 2-ci qələbəsini qazandı. “Araz-Naxçıvan”la oyun sizin üçün necə keçdi? Demək olar ki, hər şey istədiyiniz kimi keçdi?
- Matç ilk dəqiqədən gərgin başladı. Amma biz buna hazır idik. Yaxşı başladıq, erkən qol vurduq və hətta onlar bərabərləşdirdikdən sonra belə, sakit və mütəşəkkil qaldıq. Şəxsən mən meydanda özümü rahat hiss edirdim, müdafiədə intizamlı idik, yaxşı ünsiyyət qurduq və əsas anları idarə etdik. Oyun mükəmməl deyildi, amma komanda olaraq məşqçinin planına əməl etdik və qələbəni qazandıq.
- “Araz-Naxçıvan” çempionatın iddialı klublarından biri hesab olunur. Onlara qarşı matçda həlledici an hansı idi?
- Düşünürəm ki, həlledici amil bizim mentalitetimiz idi. Qol buraxdıqdan sonra heç kim panikaya düşmədi, oyun quruluşumuzu qoruduq, duellərdə aqressiv qaldıq və ikinci qolun gələcəyinə inandıq. İkinci hissədə keçidlərimiz daha kəskin idi və üç xalı qazanmaq üçün daha çox istək göstərdik. Bu mentalitet və birlik fərq yaratdı.
- Sizcə, “Qəbələ” bu mövsüm yaxşı oynasa da, ən yaxşı halda niyə 13-cü turda 2-ci qələbəsini qazandı? Qalib gəlməyinizə nə mane oldu?
- Bəzən yaxşı oyunlar dərhal nəticəyə çevrilmir. Dominantlıq etdiyimiz, amma son detalların çatışmadığı və ya xal itkisinə səbəb olan kiçik səhvlərə yol verdiyimiz oyunlarımız oldu. Həmçinin, biz hələ də kimya quran gənc bir komandayıq. Amma vacib olan odur ki, oyunlarımız sabit qalır və indi bunu nəticəyə çeviririk. Bu qələbə irəliləyişimizi göstərir.
- “Qəbələ” xal sayını 8-ə çatdırdı və 10-cu yerə yüksəldi. Demək olar ki, Premyer Liqada qalmaq uğrunda mübarizə “Qəbələ”, “Kəpəz” və “Karvan-Yevlax” arasında olacaq, yoxsa “Qəbələ”nin daha yüksək hədəfləri var?
- İlk məqsədimiz həmişə Premyer Liqa statusunu təmin etməkdir, amma şəxsən mən inanıram ki, qarşımıza daha yüksək hədəflər qoya bilərik. Hər bir rəqibə hörmətlə yanaşırıq, eyni zamanda keyfiyyətimizə də güvənirik. Daha çox ardıcıllıqla turnir cədvəlində yüksələ bilərik. Mövsüm uzundur və hər həftə inkişaf edirik. Deməli, özümüzü yalnız liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparmaqla məhdudlaşdırmırıq.
- Dörd gündən sonra ölkə kubokunda “Şəfa” ilə qarşılaşacaqsınız. I Liqada liderə qarşı matçda qalib gəlmək şansınızı necə qiymətləndirirsiniz? “Qəbələ”nin kubokdakı məqsədi nədir?
- Biz “Şəfa”ya hörmət edirik, I Liqada lider olmaq onların rəqabətli və özünəinamlı olması deməkdir. Amma biz həm də hazırlığımıza və keyfiyyətimizə güvənirik. Kubok “Qəbələ” üçün vacibdir və biz mümkün qədər irəliləmək istəyirik. Diqqətimizi cəmləsək, futbolumuzu oynasaq və “Araz-Naxçıvan”la matçda eyni döyüş ruhunu qoruyub-saxlasaq, irəliləyə biləcəyimizə inanırıq.