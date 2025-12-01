Azər Həşimov: “Mayın sonuna kimi maaşım ödənilməsə, razılaşmayacağam”

Misli Premyer Liqasının son turunda “Karvan-Yevlax” oyuna köməkçi-məşqçi kimi Füzuli Məmmədov çıxarıb. Rəsmi olaraq açıqlanmasa da, hazırda komandanın baş məşqçisi vəzifəsini icra edir.
Bilindiyi kimi, klub tərəfindən istefaya göndərilən Azər Həşimov təzminat tələb edir. Lakin rəhbərlik ödənişdən imtina edib və vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır.
“Mövzu hələlik açıq olaraq qalır. Çox güman ki, bu həftə ərzində öz həllini tapacaq. Mənə hələ ki, bununla bağlı heç bir rəsmi məlumat verilməyib, gözləmə mövqeyindəyəm. Mövcud müqaviləm may ayının sonuna qədər qüvvədədir. Mayın sonuna qədər nəzərdə tutulan maaşım tam şəkildə ödənilməsə, başqa şərtlərlə razılaşmaq fikrində deyiləm”, - deyə Azər Həşimov hazırkı vəziyyəti futbolinfo.az-a belə şərh edib.
Qeyd edək ki, komandaya baş məşqçi kimi gətirilən Füzuli Məmmədovun təyinatı məhz əvvəlki baş məşqçi Azər Həşimovun istefası rəsmən açıqlanmadığı üçün elan olunmur. Rəsmi vida üçün ya Azər Həşimov işdən çıxarılaraq təzminat ödənməli, ya da tərəflər qarşılıqlı xitam haqqında razılaşmalıdır.