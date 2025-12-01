1 Dekabr 2025
AZ

Elvin Yunuszadə: “Belə davam etsək, fərqli komanda görəcəksiniz” - MÜSAHİBƏ

Futbol
Müsahibə
1 Dekabr 2025 13:25
38
Elvin Yunuszadə: “Belə davam etsək, fərqli komanda görəcəksiniz” - MÜSAHİBƏ

“Meydana sonradan girənlərin təsiri böyük oldu. Yeni nəfəs öz sözünü deyir”.

Bunu “Karvan-Yevlax”ın futbolçusu Elvin Yunuszadə sport24.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

- Milsi Premyer Liqasının XIII turunda “Qarabağ”a uduzdunuz. Məğlubiyyəti necə şərh edərdiniz?

- “Qarabağ” kimi güclü rəqiblə oynadığımızı bilirdik. Rəqibimiz Avropa səviyyəsində komandadır. Matça yaxşı hazırlaşmışdıq. Oyunumuz da pis alınmırdı. Sonuncu dəqiqələrədək dözə bildik. Təəssüf ki, sonda qollar buraxdıq və məğlub olduq. Səhvlərimizin üzərində işləməliyik. Dekabrın əvvəlində kubok matçımız var. Çatışmazlıqları aradan qaldıra bilərik.

- Matçın sonlarınadək yaxşı müdafiə olunurdunuz. “Qarabağ”da sonradan meydana girənlər oyunun taleyini həll etdilər...

- Meydana sonradan girənlərin təsiri böyük oldu. Yeni nəfəs öz sözünü deyir. Həmin oyunçuların ustalıq səviyyəsi də həlledici rol oynadı.

- Dekabrın 3-də yenidən “Azersun Arena”da “Qarabağ”la kubok oyununda üz-üzə gələcəksiniz. Bu sıx qrafiq sizə necə təsir edəcək?

- Bu cür qrafiklə, həm də “Qarabağ”a qarşı oynamaq çətindir. Amma bu, bizim işimizdir. Bunlara hazırlıqlı olmalıyıq. İnkişaf etməyimiz üçün də yaxşıdır.

- Mövsümün əvvəlində baş məşqçi Azər Həşimovla yola başlamızdınız. Artıq onu Füzuli Məmmədov əvəzləyib. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?

- Komandaya yeni baş məşqçi gələndən sonra ab-hava, atmosfer, həvəs də dəyişib. İstək də artıb. Sistemdə də dəyişiklər var. “Qarabağ”la oyun dəyişikliyin müsbət yöndə olduğunu göstərdi. Bir az da vaxt lazımdır. Baş məşqçi bizə yeni qoşulub. Gələcəkdə daha yaxşı “Karvan-Yevlax” görəcəksiniz.

- Füzuli Məmmədov nələri dəyişib?

- Hər şeydən əvvəl həvəsli və istəklidir. İşinə olan yanaşması bizə də keçir. Ümumi sistem və taktikanın üzərində işləyirik. Bunun kollektivə tam aşılanması üçün zaman lazımdır.

- Mövsümün ilk yarısı sona yaxınlaşır. Sizcə, sonuncu pillədən qurtula biləcəksiniz?

- Siz məşqlərimizi görmürsünüz. Belə davam etsək, fərqli komanda görəcəksiniz. Hər şey artıq fərqlidir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”ın keçmiş baş məşqçisi: “Derbi oyunlarını baş məşqçilərlə futbolçuların səbir və istəyi həll edir”
14:25
Futbol

“Qalatasaray”ın keçmiş baş məşqçisi: “Derbi oyunlarını baş məşqçilərlə futbolçuların səbir və istəyi həll edir”

Onun sözlərinə görə, “Qalatasaray”da itkilərin çox olması komandaya mənfi təsir edəcək

“Konyaspor”un Bakıdakı məktəbinin təsisçisi: “Məqsədimiz Türkiyəyə futbolçu göndərməkdir” - MÜSAHİBƏ
14:10
Futbol

“Konyaspor”un Bakıdakı məktəbinin təsisçisi: “Məqsədimiz Türkiyəyə futbolçu göndərməkdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, mart ayında da bir turnirdə iştirak edə bilərik
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Qurban Qurbanov “Qarabağ”ın baş məşqçisi kimi 800-cü oyununu keçirib
12:10
Futbol

Qurban Qurbanov “Qarabağ”ın baş məşqçisi kimi 800-cü oyununu keçirib

Bu oyunlarda 1375 qol vuran Ağdam klubu 631 top buraxıb
Zaqatalada “Məktəbli Kuboku”na start verilib
11:48
Futbol

Zaqatalada “Məktəbli Kuboku”na start verilib

Açılış mərasiminin ardından ilk oyunlar keçirilib
“Araz-Naxçıvan”ın hücumçusu Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib
11:40
Futbol

“Araz-Naxçıvan”ın hücumçusu Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib

O, “Qəbələ” ilə səfər matçına (1:2) start heyətində çıxıb

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Noyabr 15:54
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib