1 Dekabr 2025
AZ

Zaqatalada “Məktəbli Kuboku”na start verilib

Futbol
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 11:48
36
Zaqatalada “Məktəbli Kuboku”na start verilib

AFFA ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Zaqatala üzrə “Məktəbli Kuboku” turnirinə start verilib.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, açılış mərasiminin ardından ilk oyunlar keçirilib.

Yarışda 7-ci sinif oğlanlar, 5-ci sinif oğlan və qızlar olmaqla ümumilikdə 42 məktəbin komandaları qüvvələrini sınayır.

Daxili birincilik başa çatdıqdan sonra hər üç qrup üzrə çempion komanda rayonu bölgə yarışlarında - Regional finallarda təmsil edəcək. Qeyd edək ki, “Məktəbli Kuboku” turnirinin təşkilində əsas məqsəd məktəblilər arasında futbolun kütləviliyini artırmaq, sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və uşaqlarda komanda ruhunun formalaşmasına töhfə verməkdir. Layihə çərçivəsində ölkənin bütün bölgələrində məktəblər arasında yarışlar keçiriləcək, qaliblər respublika birinciliyində qüvvələrini sınayacaqlar.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qurban Qurbanov “Qarabağ”ın baş məşqçisi kimi 800-cü oyununu keçirib
12:10
Futbol

Qurban Qurbanov “Qarabağ”ın baş məşqçisi kimi 800-cü oyununu keçirib

Bu oyunlarda 1375 qol vuran Ağdam klubu 631 top buraxıb
“Araz-Naxçıvan”ın hücumçusu Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib
11:40
Futbol

“Araz-Naxçıvan”ın hücumçusu Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib

O, “Qəbələ” ilə səfər matçına (1:2) start heyətində çıxıb
UEFA rəsmiləri yenilənmiş “Kamp Nou” stadionuna baxış keçiriblər
10:40
Futbol

UEFA rəsmiləri yenilənmiş “Kamp Nou” stadionuna baxış keçiriblər

Stadionun texniki vəziyyəti və təhlükəsizliyi qiymətləndirilib
“Qarabağ”ın növbəti rəqibi azarkeşlərə görə matçı yarımçıq saxladı - VİDEO
10:25
Futbol

“Qarabağ”ın növbəti rəqibi azarkeşlərə görə matçı yarımçıq saxladı - VİDEO

“Ayaks” rəsmiləri “Yohan Kroyf Arena”da baş verənləri qalmaqal adlandırıb və üzr istəyiblər
“Sumqayıt”ın legioneri Premyer Liqada yubiley qolunu vurub - VİDEO
10:10
Futbol

“Sumqayıt”ın legioneri Premyer Liqada yubiley qolunu vurub - VİDEO

Aleksandr Ramalinqom turnirin tarixində ən azı 20 qol vuran 173-cü futbolçudur
“Real”ın sabiq ulduzu: “Madrid klubu Mbappedən asılı vəziyyətə düşüb”
09:40
Futbol

“Real”ın sabiq ulduzu: “Madrid klubu Mbappedən asılı vəziyyətə düşüb”

Xorxe Valdano “Real”ın heyətində üş dəfə İspaniya çempionluğunu qeyd edib

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Noyabr 15:54
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib