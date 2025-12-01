“Araz-Naxçıvan”ın hücumçusu Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib

“Araz-Naxçıvan”ın hücumçusu Felipe Santos Misli Premyer Liqasında 100-cü matçını keçirib.
İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, braziliyalı futbolçunun yubileyi XIII tura təsadüf edib.
O, “Qəbələ” ilə səfər matçına (1:2) start heyətində çıxıb. Felipe 100 qarşılaşmada 21 qol vurub.
Cənubi amerikalı Premyer Liqada üç klubda çıxış edib. O, “Şamaxı”da 21 (6 qol), “Qəbələ”də 35 (3 qol), “Araz-Naxçıvan”da 44 (12 qol) matç keçirib.
Qeyd edək ki, Premyer Liqada debütü 2021/22 mövsümünə təsadüf edən Santos çempionatda 100 və daha çox oyun keçirən 448-ci futbolçudur.