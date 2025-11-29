“Səbail”in icraçı direktoru: “Başqa platformada çıxış etsəydik, Elvin Məmmədovu göndərməzdik” - MÜSAHİBƏ

“Bu, bizim üçün prinsipial məsələ deyil. İstənilən komandaya məğlub da olmaq olar, qalib gəlmək də”.
Bunu I Liqada çıxış edən “Səbail”in baş icraçı direktoru Firuz Abdulla offsideplus.az-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik:
- Komanda baş məşqçi Elvin Məmmədovla yolları ayırdı. Maraqlıdır, bu gedişi labüd edən səbəblər nə idi?
- Elvinin işindən heç bir narazılığımız yox idi. O, işinə peşəkar şəkildə yanaşan məşqçidir. Ancaq nəticələrlə bağlı müəyyən problemlər ortaya çıxdı. Bir qədər başqa şəkildə ifadə etsək, deyə bilərəm ki, bəzən biz hadisələri yox, hadisələr bizi idarə edir. Elə vəziyyət yarandı ki, bu qərarı verməli olduq. Geridə qalan oyunları müzakirə edib, qarşılıqlı şəkildə ayrılmaqla bağlı qərara gəldik. Beləcə mehriban, dostluq şəraitində yollarımızı ayırdıq.
- 18 xalla turnir cədvəlində ikincisiniz. Nəticələrlə bağlı narazılıq deyəndə konkret olaraq nəyi nəzərdə tutursunuz?
- Birinci yerdəki komandadan 5 xal geridəyik. Üstəlik, 9 turda 9 xal itkimiz var. Bilirsiniz ki, bizim məqsədimiz Premyer Liqaya qayıtmaqdır. Əgər vaxtımız daha çox olsaydı və başqa platformada çıxış etsəydik, nə mən, nə də idarə heyətinin digər üzvləri Elvinin getməsi ilə razılaşmazdıq. Mən inanıram ki, Elvin bundan sonra harada işləsə, yaxşı nəticələrə imza atacaq. Düzü, bütövlükdə nəticələrdən narazı olduğumuzu deyə bilmərəm. Sadəcə, bugünkü reallıq bizi dəyişikliklərə getməyə məcbur etdi.
- Dəyişiklik qərarı “Cəbrayıl”a uduzandan sonra verildi. Eks-məşqçiniz Cavid Hüseynovun bu komandada olması hər hansı formada qərarınıza təsir etdimi?
- Bu, bizim üçün prinsipial məsələ deyil. İstənilən komandaya məğlub da olmaq olar, qalib gəlmək də. Şəxsən mən istənilən oyuna itirilən və qazanılan xallar prizmasından baxıram. Rəqibin adının burada elə bir əhəmiyyəti yoxdur.
- Çox güman, məşqçi namizədləriniz var.
- Əlbəttə. Qarşıda bizim 10 gündən çox vaxtımız var. Növbəti oyunumuz dekabrın 11-də olacaq. Müzakirələr aparılır və namizədlərimiz də var. Ancaq hələlik ad açıqlamağı məqbul hesab etmirik.
- Seçiminizdə yerli mütəxəssisə üstünlük verəcəksiniz, yoxsa xariciyə?
- Birmənalı şəkildə yerli məşqçi olacaq. Bu, həm bizim büdcəmizlə, həm də futbola baxışımızla bağlıdır. Şəxsən mənim yanaşmam belədir ki, şərait varsa, yerli mütəxəssislərin işləməsinə imkan yaratmalıyıq.
- Bəs yaxın gələcəkdə heyətdə hər hansı dəyişikliklər gözlənilirmi?
- Yeni məşqçinin təyinatından sonra bu haqda söhbət etmək olar. Ancaq hazırda kiminsə göndərilməsi və ya hansısa futbolçunun komandaya cəlb olunması gündəmdə deyil. Fikrimcə, kifayət qədər geniş və keyfiyyətli heyətimiz var.
- Premyer Liqadan sonra I Liqaya adaptasiya olmaq sizə çətin olmadı?
- Çətindir. Ancaq bu yola çıxmışıqsa, öhdəsindən gəlməyi bacarmalıyıq. Bizim üçün əlavə bir çətinlik də ondan ibarətdir ki, heyətimizin xeyli hissəsi əvvəllər Premyer Liqada oynamış futbolçulardır. Onların birinci liqaya uyğunlaşması daha çətin oldu. Digər səbəb isə I Divizionda bizə qarşı oyunların daha aqressiv və prinsipial xarakter daşımasıdır. Futbolda belə bir şey var ki, hansısa komanda yuxarı liqadan düşübsə, onlara qarşı oynayanda futbolçularda istər-istəməz əlavə motivasiya formalaşır. Biz bundan şikayət etmirik. Ancaq hazırda əsas hədəfimiz Premyer Liqaya qayıtmaqdır.