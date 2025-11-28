28 Noyabr 2025
Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin təyinatları açıqlanıb

28 Noyabr 2025 14:25
Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin təyinatları açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Azərbaycan Kuboku
1/8 final mərhələsi
2 dekabr
15:00. “Şahdağ Qusar” - “Turan Tovuz”
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Kərim Zeynalov, Kamran Əliyev
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev
“SOCAR Polymer Arena”

19:00. “Zirə” - “Neftçi”
Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Elşad Abdullayev
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

3 dekabr
14:00. “Şamaxı” - “Baku Sportinq”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
Şamaxı şəhər stadionu

14:00. “İmişli” - “Sabah”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Şirmamed Mamedov, Əkbər Əhmədov
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Vüqar Həsənli
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov
Quba OİK stadionu

19:00. “Qarabağ” - “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Emin Əliyev.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.
“Azersun Arena”

4 dekabr
15:00. “Qəbələ” - “Şəfa”
Hakimlər: Əli Əliyev, Teymur Teymurov, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov
Qəbələ şəhər stadionu

19:00. “Araz-Naxçıvan” - “Kəpəz”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov
VAR: Elçin Məsiyev
AVAR: Kamranbəy Rəhimov
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov
“Liv Bona Dea Arena”

19:00. “Difai” - “Sumqayıt”
Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Pərvin Talıbov, Zöhrab Abbasov, Vüqar Həsənli.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
17:53
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır
17:50
Futbol

Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır

“Barselona” gənc futbolçuya 3 illik yeni müqavilə təklifi edib
Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb
17:30
Futbol

Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb

Baş məşqçi Arauxonun zədəsi, müdafiə xətti ilə bağlı tənqidlər və start heyəti barədə danışıb
Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”
17:28
Futbol

Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”

“Zirə”nin baş məşqçisi “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyundan sonra açıqlama verib
Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO
17:18
Futbol

Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO

Baş məşqçi hədiyyəni şəxsi otağında saxlayacağını bildirib
“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO
17:06
Futbol

“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu ötən gün “Şəfa”ya qarşı keçirdikləri matçda meydana çıxmasından danışıb
Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”
17:03
Futbol

Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”

Mütəxəssis “Zirə”yə məğlub olduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb