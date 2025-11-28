28 Noyabr 2025
Ukrayna mediası: “Yuri Vernidub “Neftçi”nin baş məşqçisi olacaq”

Futbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 14:52
Ukrayna mediası: “Yuri Vernidub “Neftçi”nin baş məşqçisi olacaq”

Ukraynalı məşhur futbol mütəxəssisi Yuri Vernidub yaxın vaxtlarda “Neftçi” klubu ilə müqavilə imzalamaq üçün paytaxt Bakıya gələcək.

İdman.Biz-in Ukrayna KİV-nə istinadən verdiyi məlumata görə, Vernidub Bakı klubunu çalışdırmağa razılıq verib və o, artıq şənbə günü - noyabrın 29-da Azərbaycanın paytaxtına gələcək.

Qeyd edək ki, 59 yaşlı mütəxəssis Samir Abasovun istefasından sonra “Neftçi”də baş məşqçi postuna əsas namizədlərdən biri idi. Lakin Ukrayna mətbuatı bildirirdi ki, ölkədə hərbi vəziyyətin tətbiq olunması səbəbindən Vernidubun xaricə çıxışına məhdudiyyət var. Çünki Ukraynada 60 yaşadək çağırış yaşında olan şəxslərin ölkəni tərk etməsi qadağandır. Bu yaşa çatmayan şəxslər yalnız xüsusi icazə olduqda xaricə gedə bilərlər.

Bundan əvvəl Vernidub özü də 60 yaşına çatana qədər və ya xüsusi icazə almayınca Ukraynanı tərk etmək niyyətində olmadığını bildirmişdi. Görünən odur ki, 59 yaşlı mütəxəssis bu icazəni əldə edib.

Əlavə edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasının XII turundan sonra “Neftçi” klubu turnir cədvəlində səkkizinci pillədə qərarlaşıb.

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

