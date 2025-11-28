Robert Prosineçki: “Azərbaycan millisində işləməklə bağlı AFFA-dan təklif almamışam” - MÜSAHİBƏ

“Mən Azərbaycan millisinin oyunlarını izləmirəm, ancaq nəticələrə baxıram. Bunu deyə bilərəm ki, son 2-3 ildə komandanın nəticələri yaxşı deyil”.
Bunu 2014-2017-ci illərdə futbol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi olmuş Robert Prosineçki AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik:
- Azərbaycan futbolu ilə maraqlanırsınız?
- Hazırda AFFA ilə əlaqəm yoxdur. Amma Azərbaycan futbolu ilə maraqlanıram. İndi heç bir yerdə işləmirəm. Sonuncu iş yerim Monteneqro millisi olub.
- Sizdən sonra Azərbaycan millisində bir neçə dəfə baş məşqçi dəyişikliyi olsa da, yığmanın nəticələrində ciddi fərq yoxdur. Yəni, nəticələr hələ də istənilən səviyyədə deyil...
- Mən Azərbaycan millisinin oyunlarını izləmirəm, ancaq nəticələrə baxıram. Bunu deyə bilərəm ki, son 2-3 ildə komandanın nəticələri yaxşı deyil.
- Yığmanın hazırkı baş məşqçisi Ayxan Abbasov barədə nə deyə bilərsiniz? Sizcə, milli komanda onun rəhbərliyi altında uğur qazana bilər?
- Təəssüf ki, bununla bağlı sizə heç nə deyə bilmərəm. Qeyd etdiyim kimi, oyunları yox, nəticələri izləyirəm.
- Fernandu Santuşun istefaya göndərilməsindən sonra adınız yenidən Azərbaycan yığması ilə hallanırdı. AFFA-dan təklif almışdınız?
- Heç bir təklif almamışam.
- “Qarabağ”ın bu mövsüm Çempionlar Liqasındakı çıxışı barədə də fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı...
- “Qarabağ” son 10 ildə böyük uğurlara imza atıb. Qurban Qurbanov komandada ciddi işlər görür. Bu mövsüm Çempionlar Liqasında da əla təsir bağışlayırlar. “Çelsi” kimi komanda ilə 2:2 heç-heçə etdilər. Bunlar çox gözəl nəticələrdir. “Qarabağ”a növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirəm.
- Azərbaycan, Bakı üçün darıxırsınız?
- Bakı çox gözəl şəhərdir. Orada 3 il yaşamışam. Azərbaycanda çoxlu dostum da var. Hərdən onlarla əlaqə saxlayıram.