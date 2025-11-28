Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi legionerlərdən narazıdır

Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasının (SPL) hazırkı vəziyyətini dəyərləndirən ölkənin sabiq idman naziri, şahzadə Abdullah bin Müsad liqada yüksək maaş alan legionerlərdən narazılığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Al-Arabiya” kanalına danışan keçmiş nazir portuqaliyalı hücumçu Kriştiano Ronaldu barəsondə isə müsbət fikirdə olub.
“Ronaldu liqaya və ölkəyə gətirdiyi qlobal diqqətə görə qazandığı hər qəpiyə dəyər. O, maaşına tam layiq olan yeganə legionerdir”, - deyə keçmiş nazir bildirib.
Şahzadə əlavə edib ki, digər bir çox futbolçuya layiq olduqlarından qat-qat çox ödəniş edilir.
Qeyd edək ki, hazırda “Əl-Nəsr”də oynayan Ronaldu həftədə təxminən 4 milyon dollar (6.8 milyon AZN) qazanır. Müqavilənin ümumi dəyəri isə 420 milyon dollardan (təxminən 717 milyon AZN) çoxdur.
SPL-də hazırda Kərim Benzema, Joao Feliks, Sadio Mane kimi Avropa ulduzları çıxış edirlər.