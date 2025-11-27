27 Noyabr 2025
AZ

“Qarabağ”ın futbolçuları ÇL-də müdafiə göstəricilərinə görə liderlər sırasındadırlar

Futbol
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 18:11
53
“Qarabağ”ın futbolçuları ÇL-də müdafiə göstəricilərinə görə liderlər sırasındadırlar

“Qarabağ” futbolçuları Çempionlar Liqasında bir sıra fərdi statistik göstəricilərdə ən yaxşılar arasında yer alırlar.

İdman.Biz-in məlumatına görə, müdafiəçi Bəhlul Mustafazadə ÇL-in əsas mərhələsində keçirdiyi beş matçda rəqib zərbələrini səkkiz dəfə bloklayıb. Bu göstərici üzrə o, yalnız Kiprin “Pafos” klubunun müdafiəçisi David Luizdən geri qalır. Sonuncunun aktivində 12 blok var.

Digər tərəfdən, Ağdam təmsilçisinin yarımmüdafiəçisi Pedro Bikalyo turnirdə topalma üzrə ilk üçlükdə yer alır. Braziliyalı futbolçu rəqiblərdən 11 dəfə top alıb. İlk beşlikdə olan digər “Qarabağ” üzvü Kadi Borjesdir - onun aktivində 10 topalma var. Siyahıya “Atletik” (Bilbao) müdafiəçisi Aytor Paredes liderlik edir (13).

Eyni zamanda, “Qarabağ” Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ötürmələrin ümumi sayı baxımından ən aşağı sıralarda qərarlaşır. Ağdam klubu beş tur ərzində 1903 ötürmə edib, onlardan 1498-i dəqiq olub. Bu göstərici ilə komanda 36 iştirakçı arasında 31-ci pillədədir. Bundan başqa, komanda “açar” ötürmələr üzrə də zəiflərdəndir: 444 ötürmə ilə 34-cü yerdədir.

Beşinci turun ardından “Qarabağ” Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin turnir cədvəlində 7 xalla 19-cu pillədə qərarlaşıb. Qurban Qurbanovun komandası növbəti matçını 10 dekabrda Bakıda Amsterdamın “Ayaks” klubuna qarşı keçirəcək.

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı
22:19
Azərbaycan futbolu

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı

UEFA “Qarabağ”ı 5000 avro məbləğində cərimələyib
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb
21:35
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb

Çempionlar Liqasının hazırkı qalibi PSJ-dir
Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO
20:38
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO

Portuqaliyalı hücumçunun digər ortağı gürcü əsilli UFC çempionu İliya Topuriyadır
Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur
20:23
Dünya futbolu

Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

Mükafata həmçinin Seru Girassi, Pyer-Emerik Obameyanq və Vitinya (PSJ) namizəd idilər
Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir
19:39
Futbol

Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir

“Barselona” rəhbərliyi gənc ulduza qarşı düşmənçiliyin artmasından ciddi şəkildə narahatdır
Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”
19:24
Dünya futbolu

Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”

Keçmiş yarımmüdafiəçinin fikrincə, top digər komandaya keçən kimi “Liverpul” özünü itirir

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb