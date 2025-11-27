27 Noyabr 2025
AZ

“Karvan-Yevlax” “Qarabağ”la matça kimlə çıxacaq?

Futbol
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 18:40
47
“Karvan-Yevlax” “Qarabağ”la matça kimlə çıxacaq?

Azərbaycan Premyer Liqasının XIII turunda “Qarabağ”la qarşılaşacaq “Karvan-Yevlax”ın düşərgəsində xaos yaşanır.

İdman.Biz “teleqraf”a istinadən xəbər verir ki, klubun rəsmi müqavilə ilə baş məşqçisi olan Azər Həşimov komandadan göndərilib, onun yerinə isə qeyri-rəsmi olaraq Füzuli Məmmədov gətirilib.

Füzuli Məmmədov artıq bir neçə gündür “Karvan-Yevlax”ın düşərgəsinə qoşulub və komandanı növbəti oyuna hazırlayır.

Lakin problem ondan ibarətdir ki, klub rəhbərliyi hələ Azər Həşimovla rəsmi qaydada yolları ayırmayıb.

Bunu Azər Həşimov da sayta açıqlamasında təsdiqləyib. O bildirib ki, yalnız təzminat ödənildiyi halda müqaviləyə xitam verilə bilər:

“Sadəcə, belə qərar veriblər. Necə istəyirlər, elə də edirlər. Rəhbərlik hələ mənimlə görüşməyib. “Kəpəz”lə oyundan iki gün sonra mənə zəng etdilər ki, istefa verməlisən. Mən də demişəm ki, təzminatımı almamış istefa verməyəcəm. Azər Həşimov futbol oynayan zaman da hüququnu, qürurunu, nüfuzunu qoruyub, bu gün də. Ola bilər, Azərbaycan futbolunda məni sakittəbiətli biri kimi tanıyırlar. İşimizin öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Amma qayda-qanun var. Ona görə, müqaviləm maya qədərdir, təzminatımı almamış, heç bir şeylə razılaşmayacağam. Növbəti turla bağlı heç bir fikrim yoxdur. Mənə bir kəlmə deyiblər ki, gəlmə”.

Komandanın “Qarabağ”la oyunda kim tərəfindən idarə olunacağı ilə bağlı yaranan suala cavab verən Peşəkar Futbol Liqasının texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov bildirib ki, Azər Həşimovun gedişi və ya yeni baş məşqçi ilə bağlı “Karvan Yevlax”dan PFL-ə heç bir müraciət daxil olmayıb:

“Baş məşqçinin komandanı oyuna çıxarmaq üçün qeydiyyat sifarişi olmalıdır. İndiki məqamda bizdəki sənəddə baş məşqçi Azər Həşimovdur”.

Göründüyü kimi, hazırda “Karvan-Yevlax”ın iki baş məşqçisi var. Biri rəsmi, digəri isə qeyri rəsmi. Görünən odur ki, iki gün ərzində, yəni noyabrın 29-da “Qarabağ”la keçirilən oyuna qədər məsələ həll olunmasa, Yevlax təmsilçisi Ağdam klubu ilə matça baş məşqçisiz çıxacaq.

Məsələ ilə bağlı “Karvan-Yevlax”ın prezidenti Kənan Kərimov və qeyri-rəsmi baş məşqçisi Füzuli Məmmədov açıqlama verməyib. Klubun mətbuat xidməti isə məsələ ilə bağlı sabah rəsmi açıqlama yayacağını bildirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı
22:19
Azərbaycan futbolu

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı

UEFA “Qarabağ”ı 5000 avro məbləğində cərimələyib
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb
21:35
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb

Çempionlar Liqasının hazırkı qalibi PSJ-dir
Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO
20:38
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO

Portuqaliyalı hücumçunun digər ortağı gürcü əsilli UFC çempionu İliya Topuriyadır
Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur
20:23
Dünya futbolu

Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

Mükafata həmçinin Seru Girassi, Pyer-Emerik Obameyanq və Vitinya (PSJ) namizəd idilər
Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir
19:39
Futbol

Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir

“Barselona” rəhbərliyi gənc ulduza qarşı düşmənçiliyin artmasından ciddi şəkildə narahatdır
Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”
19:24
Dünya futbolu

Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”

Keçmiş yarımmüdafiəçinin fikrincə, top digər komandaya keçən kimi “Liverpul” özünü itirir

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb