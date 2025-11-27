“Turan Tovuz”un futbolçusu: “Neftçi” ilə matçda azarkeşlərimizə qələbə sevinci yaşatmaq istəyirik”

Misli Premyer Liqasının XIII turunda “Turan Tovuz” “Neftçi”ni qəbul edəcək.
Qərb təmsilçisinin müdafiəçisi Faiq Hacıyev gərgin və maraqlı alınacağı şübhə doğurmayan oyun ərəfəsində fikirlərini fanat.az-a açıqlayıb.
“Bizi həqiqətən çox gərgin oyun gözləyir. Azarkeşlərin maraqlı mübarizə izləyəcəklərini düşünürəm. Öz meydanımızda, bizi hər zaman dəstəkləyən azarkeşlərimiz önündə oynayacağıq. Məqsədimiz bu oyunda 3 xal əldə etməkdir. “Neftçi” ilə oyunda azarkeşlərimizə qələbə sevinci yaşatmaq istəyirik”.
Qeyd edək ki, “Turan Tovuz” - “Neftçi” qarşılaşması noyabrın 28-də keçiriləcək. Matçın start fiti 18:30-da səsləndiriləcək.