Arne Slota rəhbərlikdən son xəbərdarlıq

“Liverpul” klubunun baş məşqçisi Arne Slotun vəziyyəti kəskin şəkildə gərginləşib və rəhbərlik ona son xəbərdarlıq göndərib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Indykaila News”un məlumatına əsasən, klub daxilində keçirilən təcili iclasda baş məşqçiyə komandanın oyun formasını dərhal dəyişməli olduğu bildirilib.
Məlumata görə, növbəti iki Premyer Liqa qarşılaşmasında ondan mütləq 6 xal tələb olunub.
“Liverpul” rəhbərliyinin qərarı komandanın son nəticələrinin gözlənilən səviyyədə olmaması ilə əlaqələndirilir. Klubda hesab edirlər ki, mövsümün bu mərhələsində itirilən hər xal çempionluq və avrokubok yerləri uğrunda mübarizəyə ciddi təsir göstərir.
Arne Slotun taleyinin məhz qarşıdakı iki oyunun nəticələrindən asılı olacağı bildirilib.
Xatırladaq ki, 12 turdan sonar “Liverpul” turnir cədvəlində 18 xalla 12-ci sırada qərarlaşıb. Komandanın növbəti oyunları səfərdə “Vest hem”, evdə isə “Sanderlənd”ə qarşı olacaq.
14:03
“Liverpul” futbol komandasının baş məşqçisi vəzifəsinə Angelos Postekoqlunun adı gündəmə gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Tottenhem” və “Nottingem Forest”in sabiq çalışdırıcısı klub rəhbərliyi tərəfindən Arne Slotun mümkün əvəzləyicilərindən biri kimi dəyərləndirilir. Bu barədə TEAMtalk məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, klubun sahibləri Arne Slota dəstəyi davam etdirsələr də, Postekoqluya xüsusi rəğbət bəsləyirlər və onu komanda üçün uyğun namizəd hesab edirlər.
Arne Slot 2024-cü ilin yayından komandaya baş məşqçilik edir. Onun rəhbərliyi altında “qırmızılar” 2024/2025 mövsümündə İngiltərə Premyer Liqasının qalibi olublar. Cari mövsümdə isə “Liverpul” bütün turnirlər nəzərə alınmaqla 9 məğlubiyyət alıb və son olaraq Çempionlar Liqasında PSV-yə 1:4 hesabıyla uduzub.
Postekoqlu karyerası ərzində Avstraliya, Yaponiya və Şotlandiya futbolunda uğurlu dövr keçirib, “Tottenhem”dəki hücumameyilli oyun tərzi ilə tanınıb.