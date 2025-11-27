27 Noyabr 2025
AZ

Arne Slota rəhbərlikdən son xəbərdarlıq

Futbol
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 17:40
54
Arne Slota rəhbərlikdən son xəbərdarlıq

“Liverpul” klubunun baş məşqçisi Arne Slotun vəziyyəti kəskin şəkildə gərginləşib və rəhbərlik ona son xəbərdarlıq göndərib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Indykaila News”un məlumatına əsasən, klub daxilində keçirilən təcili iclasda baş məşqçiyə komandanın oyun formasını dərhal dəyişməli olduğu bildirilib.

Məlumata görə, növbəti iki Premyer Liqa qarşılaşmasında ondan mütləq 6 xal tələb olunub.

“Liverpul” rəhbərliyinin qərarı komandanın son nəticələrinin gözlənilən səviyyədə olmaması ilə əlaqələndirilir. Klubda hesab edirlər ki, mövsümün bu mərhələsində itirilən hər xal çempionluq və avrokubok yerləri uğrunda mübarizəyə ciddi təsir göstərir.

Arne Slotun taleyinin məhz qarşıdakı iki oyunun nəticələrindən asılı olacağı bildirilib.

Xatırladaq ki, 12 turdan sonar “Liverpul” turnir cədvəlində 18 xalla 12-ci sırada qərarlaşıb. Komandanın növbəti oyunları səfərdə “Vest hem”, evdə isə “Sanderlənd”ə qarşı olacaq.

14:03

“Liverpul” futbol komandasının baş məşqçisi vəzifəsinə Angelos Postekoqlunun adı gündəmə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Tottenhem” və “Nottingem Forest”in sabiq çalışdırıcısı klub rəhbərliyi tərəfindən Arne Slotun mümkün əvəzləyicilərindən biri kimi dəyərləndirilir. Bu barədə TEAMtalk məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına görə, klubun sahibləri Arne Slota dəstəyi davam etdirsələr də, Postekoqluya xüsusi rəğbət bəsləyirlər və onu komanda üçün uyğun namizəd hesab edirlər.

Arne Slot 2024-cü ilin yayından komandaya baş məşqçilik edir. Onun rəhbərliyi altında “qırmızılar” 2024/2025 mövsümündə İngiltərə Premyer Liqasının qalibi olublar. Cari mövsümdə isə “Liverpul” bütün turnirlər nəzərə alınmaqla 9 məğlubiyyət alıb və son olaraq Çempionlar Liqasında PSV-yə 1:4 hesabıyla uduzub.

Postekoqlu karyerası ərzində Avstraliya, Yaponiya və Şotlandiya futbolunda uğurlu dövr keçirib, “Tottenhem”dəki hücumameyilli oyun tərzi ilə tanınıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı
22:19
Azərbaycan futbolu

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı

UEFA “Qarabağ”ı 5000 avro məbləğində cərimələyib
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb
21:35
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb

Çempionlar Liqasının hazırkı qalibi PSJ-dir
Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO
20:38
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO

Portuqaliyalı hücumçunun digər ortağı gürcü əsilli UFC çempionu İliya Topuriyadır
Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur
20:23
Dünya futbolu

Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

Mükafata həmçinin Seru Girassi, Pyer-Emerik Obameyanq və Vitinya (PSJ) namizəd idilər
Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir
19:39
Futbol

Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir

“Barselona” rəhbərliyi gənc ulduza qarşı düşmənçiliyin artmasından ciddi şəkildə narahatdır
Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”
19:24
Dünya futbolu

Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”

Keçmiş yarımmüdafiəçinin fikrincə, top digər komandaya keçən kimi “Liverpul” özünü itirir

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb