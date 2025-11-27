UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın mərhələ adlama şansı neçə faizdir?

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turundan sonra komandaların növbəti mərhələyə yüksəlmə ehtimalları yenilənib.
İdman.Biz xəbər verir ki, siyahıda “Qarabağ”ın növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmaq şansı 68% olaraq göstərilib.
Ağdam təmsilçisinin birbaşa 1/8 finala çıxmaq ehtimalı isə cəmi 0,2%-dir.
Reytinqə İngiltərənin “Arsenal” klubu liderlik edir: “topçular”ın 1/8 finala yüksəlmə ehtimalı 99,99%, ilk “24-lüy”ə düşmə şansı isə 100% kimi qiymətləndirilib.
Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun pley-off şansı 93%, birbaşa 1/8 finala yüksəlmə ehtimalı isə 4% təşkil edir.
Qeyd edək ki, “Qarabağ”ın turnirdə “Ayaks”, “Ayntraxt Frankfurt”la ev, “Liverpul”la isə səfər oyunları qalıb. Komanda beş turun ardından yeddi xalla 19-cu pillədə qərarlaşıb.