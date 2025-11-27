27 Noyabr 2025
AZ

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın mərhələ adlama şansı neçə faizdir?

Futbol
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 15:58
63
UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın mərhələ adlama şansı neçə faizdir?

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turundan sonra komandaların növbəti mərhələyə yüksəlmə ehtimalları yenilənib.

İdman.Biz xəbər verir ki, siyahıda “Qarabağ”ın növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmaq şansı 68% olaraq göstərilib.

Ağdam təmsilçisinin birbaşa 1/8 finala çıxmaq ehtimalı isə cəmi 0,2%-dir.

Reytinqə İngiltərənin “Arsenal” klubu liderlik edir: “topçular”ın 1/8 finala yüksəlmə ehtimalı 99,99%, ilk “24-lüy”ə düşmə şansı isə 100% kimi qiymətləndirilib.

Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun pley-off şansı 93%, birbaşa 1/8 finala yüksəlmə ehtimalı isə 4% təşkil edir.

Qeyd edək ki, “Qarabağ”ın turnirdə “Ayaks”, “Ayntraxt Frankfurt”la ev, “Liverpul”la isə səfər oyunları qalıb. Komanda beş turun ardından yeddi xalla 19-cu pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı
22:19
Azərbaycan futbolu

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı

UEFA “Qarabağ”ı 5000 avro məbləğində cərimələyib
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb
21:35
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb

Çempionlar Liqasının hazırkı qalibi PSJ-dir
Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO
20:38
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO

Portuqaliyalı hücumçunun digər ortağı gürcü əsilli UFC çempionu İliya Topuriyadır
Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur
20:23
Dünya futbolu

Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

Mükafata həmçinin Seru Girassi, Pyer-Emerik Obameyanq və Vitinya (PSJ) namizəd idilər
Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir
19:39
Futbol

Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir

“Barselona” rəhbərliyi gənc ulduza qarşı düşmənçiliyin artmasından ciddi şəkildə narahatdır
Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”
19:24
Dünya futbolu

Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”

Keçmiş yarımmüdafiəçinin fikrincə, top digər komandaya keçən kimi “Liverpul” özünü itirir

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb