Joze Mourinyo futbolçuları satqınçılıqda ittiham edib

Portuqaliyanın “Benfika” klubunun baş məşqçisi Joze Mourinyo komandasının Çempionlar Liqasındakı acınacaqlı durumundan sonra futbolçuların davranışını sərt şəkildə tənqid edib. Lissabon təmsilçisi turnirdə keçirdiyi ilk dörd oyunda xal qazanmayıb və növbəti oyunda “Ayaks”la qarşılaşacaq. Hər iki komanda dörd turdan sonra hələ də xal toplaya bilməyən əsas autsayderlərdir.
İdman.Biz xəbər verir ki, ölkə çempionatında məğlubiyyəti olmayan “Benfika” üçün Çempionlar Liqası tam fəlakətə çevrilib. Komanda hazırda qrupda sondan ikinci yerdə qərarlaşıb və bu müddətdə cəmi iki qol vurub, səkkiz qol buraxıb. Vurulan yeganə iki qol “Qarabağ”la keçirilən ev oyununda qeydə alınıb. Qol gözləntisi modellərinə görə, “Benfika” bu turnirdə ən azı dörd qol vurmalı idi, lakin bunun yarısını belə reallaşdıra bilməyib.
Komanda Portuqaliya çempionatında hələ də məğlub olmayıb və Mourinyonun rəhbərliyi altında yeddi oyunda dörd qələbə, üç heç-heçə alıb. Bu müddətdə komanda yalnız dörd qol buraxıb, 17 qol vurub və üçüncü pillədə qərarlaşıb. Buna baxmayaraq, avrokubokdakı vəziyyət klubun üzərində böyük təzyiq yaradıb.
Portuqaliya Kuboku uğrunda son oyunda üçüncü divizyon təmsilçisinə qarşı çətinliklə qələbə qazanan Mourinyo futbolçuları ciddi şəkildə danlayıb. O, matçdan sonra verdiyi açıqlamada bəzi oyunçuları “satqın” adlandırıb və bununla onların oyuna ciddi yanaşmadığını nəzərdə tutduğunu bildirib. Portuqaliyalı mütəxəssis yalnız Nikolas Otamendi və gənc hücumçu Joau Requnu meydanda saxlamaq istədiyini, digər doqquz oyunçunun isə onun tələblərinə cavab vermədiyini deyib.
“Benfika”nın “Ayaks”la qarşıdakı oyunda uğursuz nəticə əldə etməsi Avropa kuboklarında yoluna davam etmək ehtimalını demək olar ki, sıfıra endirəcək. Bu matç mövsümün ən həlledici oyunlarından biri kimi qiymətləndirilir.