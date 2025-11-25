Hansi Flikin “Barselona”da detallara verdiyi xüsusi diqqət açıqlanıb

İspaniyanın “Barselona” futbol klubunun baş məşqçisi Hansi Flik iş metodları, intizam tələbləri və detallara həssas yanaşması ilə tanınır və o, komandada hər prosesin maksimum peşəkarlıqla icra edilməsinə ciddi nəzarət edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sport” nəşri alman mütəxəssisin “Barselona”ya gəldiyi gündən etibarən xüsusilə La Masianın gənc futbolçularının inkişaf trayektoriyasına diqqət yönəltdiyini yazıb. Son aylarda birinci komandanın məşqlərində 20-30 arası müxtəlif yaş qrupundan olan La Masia oyunçularının iştirak etməsi bunun ən bariz nümunəsidir.
Flik təkcə 16, 17 və 18 yaşlı futbolçulara böyük komanda ilə işləmək imkanı verməklə kifayətlənmir, həm də onların profillərini şəxsən izləyir və meydanda real vəziyyətdə görmək istəyir. Flik artıq bir mövsüm yarım ərzində birinci komanda ilə müəyyən dövr təmasda olmuş La Masia futbolçularını xüsusi olaraq monitorinq edib. Bu səbəbdən həmin oyunçular ikinci komandaya qayıtdıqda da məşqçinin diqqətindən kənarda qalmır. Ötən mövsüm “Barselona Atletik”ə qayıdandan sonra Serci Dominqes bir neçə dəfə Flik tərəfindən yenidən dəvət olunmuşdu. Eyni yanaşma hazırda zədələnmiş Xavi Espartla, eləcə də Toni və Gileyə qarşı göstərilir.
Klub son dövrdə bu prosesə daha çox diqqət ayırır. Çünki Pau Kubarsi, Lamin Yamal və Bernal kimi oyunçuların 16-17 yaşında birinci komandaya yüksəlməsi və orada möhkəmlənməsi həm valideynlər, həm agentlər, həm də futbolçular üçün riskli presedent yarada bilər. Çünki bu yaşda “Barselona” kimi klubda möhkəmlənmək qeyri-adi hadisədir və hər istedadın inkişaf yolu müəyyən mərhələlərdən ibarətdir. Oyunçular bəzən birinci komanda ilə məşq edir, hətta debüt edir, sonra isə yenidən gənclər komandasına qayıtmalı olurlar - bu da prosesin təbii hissəsidir.