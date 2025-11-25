25 Noyabr 2025
“Neftçi” mövsüm ərzində baş məşqçi dəyişikliyi üzrə rekordçulardan biridir – İDMAN.BİZ-in İCMALI

25 Noyabr 2025 14:03
Misli Premyer Liqasının XII turunda “İmişli”yə 2:3 hesabı ilə məğlubiyyətdən sonra Samir Abasovun “Neftçi” tərəfindən dünən rəsmiləşdirilən istefası klubun 2020/21 mövsümündən başlayaraq mövsüm gedişində etdiyi artıq dördüncü baş məşqçi dəyişikliyi oldu.

İdman.Biz-in məlumatına görə, son beş ildən bir qədər artıq müddətdə Bakı qrandı məhz çempionat zamanı baş məşqçi qərarları baxımından Premyer Liqanın ən qeyri-sabit klublarından biri sırasına davamlı şəkildə daxil olur.

Bu dövr ərzində ilk mövsümiçi dəyişiklik 2020-ci ilin payızında baş verib - həmin vaxt məhz Samir Abasov Füzuli Məmmədovu əvəz etmiş və nəticədə “Neftçi”ni çempionluğa aparmışdı. İkinci dəyişiklik 2023-cü ilin dekabrında baş verib - klub Adrian Mutu ilə yollarını ayırıb və Miodraq Bojoviçi dəvət edib. Üçüncü dəyişiklik 2024-cü ilin oktyabrında baş verib, o zaman “Neftçi” çempionat gedişində Roman Qriqorçuka vida edib və yenidən Samir Abasovu təyin edib. İndi isə məhz Abasov klubun mövsüm başladıqdan sonra etdiyi dördüncü baş məşqçi dəyişikliyinin mərkəzində olan şəxsə çevrilib.

Bakı klubu mövsüm ərzində ən çox məşqçi dəyişikliyi edən üç klubdan biri olaraq qalır. “Sabah” da həmin dövr ərzində bir neçə dəfə kurs dəyişib. Müxtəlif çempionatların gedişində həm Ramin Quliyev, həm Murad Musayev, həm də Krunoslav Renduļiç ilə yollarını ayırıb. “Sumqayıt” da ondan geri qalmayıb: son beş ildə üç dəfə çempionat başladıqdan sonra yeni baş məşqçi təyin edib. Bunlara Aleksey Baqa, Samir Abasov və Vaqif Cavadovun dövrləri daxildir.

Bir daha qeyd edilməlidir ki, təqdim olunan məlumatlarda yay fasiləsi zamanı baş vermiş məşqçi dəyişiklikləri nəzərə alınmayıb.

Əksinə, “Qarabağ” nümunəvi sabitlik göstərməkdə davam edir: araşdırılan bütün dövr ərzində Ağdam klubunda bir dənə də olsun mövsümiçi məşqçi dəyişikliyi olmayıb - Qurban Qurbanov 17 ildir fasiləsiz şəkildə komandanın başındadır.

Beləliklə, Abasovun son istefası formalaşmış tendensiyaya tam uyğun gəlir: “Neftçi” artıq ardıcıl beş mövsümdür çempionat davam edərkən baş məşqçi ilə bağlı kadr qərarlarını ən çox verən klublardan biri olaraq qalır, “Qarabağ” isə uzunmüddətli etimad və sabitlik modelini qurmaqda davam edir.

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

