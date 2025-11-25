“Real Madrid”də narazılıq genişlənir: Bir neçə ulduz Xabi Alonsonun qərarlarına qarşı çıxıb

“Real Madrid” klubunda bəzi futbolçular baş məşqçinin taktiki düzülüşlərindən narazıdırlar və açıq şəkildə Xabi Alonsoya etiraz edirlər.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Cadena SER”in məlumatına görə, bu futbolçuların bir qismi mövqelərindən və məşqçinin verdiyi qərarlardan məmnun deyil və bu vəziyyət klub daxilində gərginliyin artmasına səbəb olub.
Mənbəyə əsasən, Vinisius Junior Xabi Alonso rəhbərlikdə olduğu müddətdə yeni müqavilə imzalamağa yanaşmır. Federiko Valverde sağ cinah müdafiəçisi kimi oynadılmasından narazıdır və özünü yalnız mərkəz yarımmüdafiəsində görür. Cud Bellinqem yeni sxemdə öz potensialına uyğun istifadə olunmadığını düşünür. Rodriqo və Braim Dias hücumdakı rotasiya və rol bölgüsündən məmnun deyillər. Endrik isə komanda daxilindəki başlanğıc planlarda özünü əsas fiqur kimi hiss etmir. Ferlan Mendi isə mövqeyinin dəyişdirilməsi ilə bağlı narazılıq yaşadığı bildirilir.
Bununla yanaşı, komandada baş məşqçiyə tam dəstək verən bir qrup futbolçu da var. Onların sırasında Dani Sebalyos Heysen, Karlos Alvares Kareras, Tibo Kurtua, Arda Güler və Kilian Mbappe xüsusi qeyd olunur. Bu oyunçuların Alonsonun qərarlarını və tətbiq etdiyi oyunu dəstəklədiyi vurğulanır.
La Liqanın son turunda “Real Madrid”in “Elçe” ilə görüşdə 2:2 hesablı heç-heçə etməsi də komanda daxilindəki vəziyyətin sabit olmadığı barədə ehtimalları gücləndirib.
“Real Madrid” rəhbərliyinin artan narazılıqlara necə reaksiya verəcəyi, Xabi Alonsonun komanda üzərindəki nəzarəti qoruyub-qorumayacağı və mövsümün davamında hansı dəyişikliklərin ediləcəyi yaxın günlərdə daha aydın olacaq.
Bəzi media orqanları Xabi Alonsonun komandadakı gələcəyini yaxın oyunların təyin edəcəyini yazır. Hətta onu Zidanın əvəz edəcəyi də ehtimallar arasındadır.