Jorj Kaşkilya: “Biz "Qarabağ", "Neftçi" səviyyəsində deyilik ki, bahalı oyunçuları ala bilək”

Misli Premyer Liqasının XII turunda “İmişli” səfərdə “Neftçi”ni 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında “İmişli”nin baş məşqçisi Jorj Kaşkilya qələbəni komandanın xarakteri və psixoloji dayanıqlığı ilə əlaqələndirib. O, erkən penaltiyə baxmayaraq, futbolçularının oyunu çevirməyi bacardıqlarını bildirib.
Kaşkilya rəqibin taktikasına hazır olduqlarını və yaranan boşluqlardan istifadə etdiklərini vurğulayıb:
“Neftçi kimi böyük komandanı səfərdə məğlub etmək böyük xarakter tələb edir. Oyundan çox razı qaldım, futbolçularım fantastik performans göstərdi”.
Mütəxəssis komandanın hələ ambisiyalı hədəflərinin olmadığını, əsas məqsədlərinin Premyer Liqada stabil çıxış etmək olduğunu deyib.
Qış transferləri ilə bağlı sualı cavablandıran Kaşkilya büdcə və imkanların məhdudluğu səbəbindən yeni oyunçu düşünmədiklərini qeyd edib:
“Biz "Qarabağ", "Neftçi" səviyyəsində deyilik ki, bahalı oyunçuları ala bilək. Əsas məsələ odur ki, stabilliyi qoruyaq və potensialları ortaya qoyaq, bu mövsüm Premyer Liqada stabil komanda olaq”.
Baş məşqçi ölkə kubokunda növbəti rəqib “Sabah” olsa da, hər matça qələbə üçün hazırlaşdıqlarını bildirib.