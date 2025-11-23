Türkiyə Super Liqası: “Göztepe” və “Beşiktaş”dan xal itkisi, “Fənərbağça”dan möhtəşəm geridönüş - VİDEO

Türkiyə Super Liqasının XIII turunda “Rizespor” “Fənərbağça”nı qəbul edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, ev sahibləri Ali Sovun 7-ci dəqiqədə vurduğu erkən qolla seviniblər. “Fənərbağça” erkən qolun şokundan çıxmamış Qazim Laçi 16-cı dəqiqədə hesabı 2:0 edib. Amma “Rizespor”un bundan artığına gücü çatmayıb. 55-ci dəqiqədə Aseinsio vurulan qollardan birinin əvəzini çıxıb - 2:1. Bundan üç dəqiqə sonra Talişka hesabı bərabərləşdirib - 2:2. Asensio 65-ci dəqiqədə dubl edib - 2:3. En-Nesri 78-ci dəqiqədə hesab arasındakı fərqi bir qədər də artırıb - 2:4. “Fənərbağça” 85-ci dəqidə hesabı darmadağına çatdırıb - 2:5.
21:20
Türkiyə Super Liqasının XIII turunda keçirilən qarşılaşmalarda həm “Göztepe” - “Kocaelispor”, həm də “Beşiktaş” - “Samsunspor” matçlarında qalib müəyyənləşməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, İzmir təmsilçisi “Göztepe” öz meydanında “Kocaelispor”la 0:0 hesablı heç-heçə edib. Bu nəticə ilə “Göztepe” xallarını 23-ə çatdırıb və liqada məğlubiyyətsiz oyun seriyasını 3 matça yüksəldib. “Kocaelispor” isə 15 xalla turu tamamlayıb.
İstanbulda keçirilən digər oyunda “Beşiktaş” “Samsunspor”u qəbul edib və matç 1:1 hesabı ilə bitib. 57-ci dəqiqədə Cengiz Ünder penaltidən hesabı açıb. 66-cı dəqiqədə isə Şerif Ndiaye ardıcıl müdafiə səhvlərindən sonra hesabı bərabərləşdirib.
Bu nəticədən sonra “Beşiktaş” 21 xala yüksəlib və evdə 3 oyundur qələbə qazana bilmir. “Samsunspor” isə 24 xalla səfərdə 8 matçdır məğlub olmadan liqa tarixinin ən uzun seriyasını davam etdirir.