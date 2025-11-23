24 Noyabr 2025
23 Noyabr 2025 13:05
Nazim Əliyev: “Elgizin “Şəfa”nı Premyer Liqaya yüksəldəcəyinə inanıram”

I Liqada çıxış edən “Şəfa” klubunun sabiq baş məşqçisi Nazim Əliyev oğlu Elgiz Kərəmlinin məşqçi kimi inkişafından və çalışdırdığı klubun iddiasından razı qaldığını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, sportal.az-a açıqlamasında hər zaman oğlunun yanında olduğunu, komandanın gözləntiləri qarşıladığını deyib.

Azərbaycan çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçu kimi tanınan Nazim Əliyev məşqçi fəaliyyəti dövründə “Qarabağ”, “Ədliyyə”, “Terek” (indiki “Axmat”), “Neftçi”, “Rah Ahan” və “Şəfa” kimi klublarda çalışıb.

O, oğlu Elgiz Kərəmlinin çalışdırdığı I Liqa klubunun durumundan bəhs edib. Bildirib ki, Elgizin futbolçu kimi də perspektivi var idi, lakin müəyyən səbəblərə görə karyerasını başa vurmalı olub. Buna baxmayaraq, erkən yaşda məşqçiliyə başlayıb və qısa müddətdə irəliləyiş əldə edib.

Nazim Əliyevin sözlərinə görə, Elgiz hazırda “Şəfa” kimi iddialı klubda çalışır və məşqçi kimi fəaliyyətini yaxından izləyir. O hesab edir ki, Elgizin özünəməxsus oyun planı və sxemi var və bu istiqamətdə üzərində işləyir.

Təcrübəli mütəxəssis əlavə edib ki, oğlu bir müddət əvvəl “Qarabağ”ın düşərgəsində olaraq Qurban Qurbanovun yanında təcrübə keçib. Onun fikrincə, klub rəhbərliyinin Elgizə etimad göstərməsi sevindiricidir. O vurğulayıb ki, rəhbərlik, məşqçilər korpusu və kollektiv birlikdə olduqda uğur əldə etmək mümkündür və “Şəfa”da da bunu görmək olar.

Nazim Əliyev ümid edir ki, Elgiz komandanı Premyer Liqaya yüksəldə biləcək. Bununla belə, futbolun qeyri-müəyyənliklərindən danışaraq bildirib ki, hər şey düşünülən kimi getməyə bilər. Əsas olanın məqsəddən və iddiadan əl çəkməmək olduğunu deyib.

O, Elgizin xarakterinə bələd olduğunu, qarşıya qoyulan hədəfə çatmaq üçün mübarizə apardığını qeyd edib.

Təcrübəli mütəxəssis vaxtilə çalışdırdığı “Şəfa” klubunun fəaliyyətini bərpa etməsinə də münasibət bildirib. O xatırladıb ki, özü də bu klubda baş məşqçi kimi çalışıb və Elgizin burada baş məşqçi olmasının maraqlı təsadüf olduğunu söyləyib. Elgiz elə futbolçu karyerasına da “Şəfa”da başlayıb.

Nazim Əliyev bildirib ki, “Şəfa” vaxtilə Azərbaycan futbolunda adlı-sanlı futbolçuların forma geyindiyi klub olub, lakin maliyyə səbəblərinə görə fəaliyyətini dayandırmışdı. O, klubun yenidən fəaliyyətə başlamasını və daha iddialı olmasını müsbət qiymətləndirib.

İdman.Biz

