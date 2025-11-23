“Bayern” İbrahim Konatenin vəziyyətini izləyir

“Liverpul” klubunda çıxış edən 26 yaşlı fransalı müdafiəçi İbrahima Konatenin gələcəyi qeyri-müəyyən olaraq qalır və Bundesliqa təmsilçisi “Bayern” onun durumunu yaxından izləyir.
İdman.Biz xəbər verir ki, BILD-in məlumatına görə, “Liverpul” Konateyə yeni müqavilə təqdim edib və futbolçudan qərar verməsini gözləyir.
Mövsümün sonunda müqaviləsi başa çatacaq müdafiəçi şərtləri qəbul etməsə, İngiltərə klubu onu yanvar ayında satmağa məcbur qala bilər ki, yayda pulsuz itirməsin.
Xəbərdə bildirilir ki, “Liverpul” Konatenin satışından əldə olunacaq vəsaiti dərhal heyətin gücləndirilməsinə yönəldə bilər. Mərkəz müdafiəçisi Mark Qehi bu məqsədlə əsas transfer hədəfi kimi göstərilir.
“Bayern”in Konateyə marağı isə komandanın digər müdafiəçisi Dayo Upamekanonun gələcəyi ilə bağlıdır. Onun da mövsüm sonunda müqaviləsi bitir və hələlik tərəflər arasında yeni anlaşma əldə olunmayıb. Upamekano müqavilə yeniləsə, Münhen klubu müdafiə xəttini olduğu kimi saxlamağa hazırdır, əks halda Konatenin transferi gündəmə gələ bilər.