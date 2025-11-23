24 Noyabr 2025
AZ

“Bayern” İbrahim Konatenin vəziyyətini izləyir

Futbol
Xəbərlər
23 Noyabr 2025 12:15
53
“Bayern” İbrahim Konatenin vəziyyətini izləyir

“Liverpul” klubunda çıxış edən 26 yaşlı fransalı müdafiəçi İbrahima Konatenin gələcəyi qeyri-müəyyən olaraq qalır və Bundesliqa təmsilçisi “Bayern” onun durumunu yaxından izləyir.

İdman.Biz xəbər verir ki, BILD-in məlumatına görə, “Liverpul” Konateyə yeni müqavilə təqdim edib və futbolçudan qərar verməsini gözləyir.

Mövsümün sonunda müqaviləsi başa çatacaq müdafiəçi şərtləri qəbul etməsə, İngiltərə klubu onu yanvar ayında satmağa məcbur qala bilər ki, yayda pulsuz itirməsin.

Xəbərdə bildirilir ki, “Liverpul” Konatenin satışından əldə olunacaq vəsaiti dərhal heyətin gücləndirilməsinə yönəldə bilər. Mərkəz müdafiəçisi Mark Qehi bu məqsədlə əsas transfer hədəfi kimi göstərilir.

“Bayern”in Konateyə marağı isə komandanın digər müdafiəçisi Dayo Upamekanonun gələcəyi ilə bağlıdır. Onun da mövsüm sonunda müqaviləsi bitir və hələlik tərəflər arasında yeni anlaşma əldə olunmayıb. Upamekano müqavilə yeniləsə, Münhen klubu müdafiə xəttini olduğu kimi saxlamağa hazırdır, əks halda Konatenin transferi gündəmə gələ bilər.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO
21:34
Futbol

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO

Monteneqrolu futbolçunun Niksa adlı bir oğlu da var
II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru
21:19
Azərbaycan çempionatı

II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru

“Qaradağ Lökbatan” 27 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic
19:51
Dünya futbolu

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Braziliyalı ildə 30 milyon avro istəyir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”
19:07
Azərbaycan çempionatı

Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”

Belaruslu qapıçı gərgin məşqlərin nəticəsində qələbə qazanıldığını düşünür
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq