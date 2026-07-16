Kramnik FİDE-nin onu turnirlərdən kənarlaşdırmaq qərarından CAS-a şikayət edib

Şahmat üzrə 14-cü dünya çempionu Vladimir Kramnik FİDE Etika Kodeksini pozduğuna görə diskvalifikasiyasına qarşı İdman Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) apellyasiya şikayəti verib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, şahmatçı bu barədə sosial media səhifəsində bildirib.
“Mən FİDE-yə qarşı CAS-a rəsmi apellyasiya şikayəti verdim”, - deyə o, şikayətin ekran görüntüsünü əlavə edərək yazıb.
İyulun 3-də Vladimir Kramnik şahmatçılar David Navara və Daniel Naroditskini dəlil olmadan fırıldaqçılıqda açıq şəkildə ittiham etdiyinə, eləcə də Ədalətli Oyun Komissiyasının araşdırması ilə əməkdaşlıq etməkdən imtina etdiyinə görə bir il müddətinə diskvalifikasiya edilib.