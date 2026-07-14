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Bakıda keçirilən beynəlxalq turnirlər şahmatçılarımız üçün uğurla yekunlaşıb - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
14 İyul 2026 17:01
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Bakıda keçirilən beynəlxalq turnirlər şahmatçılarımız üçün uğurla yekunlaşıb - FOTO

Bakıda keçirilən beynəlxalq IM və GM norma turnirləri Azərbaycan şahmatçıları üçün uğurla başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Beynəlxalq usta (IM) norma turnirində Paşam Əlizadə birinci yeri tutub.

O, eyni zamanda beynəlxalq usta adı üçün ilk balını yerinə yetirib və 139,6 reytinq xalı qazanıb.

Beynəlxalq qrosmeyster (GM) norma turnirində isə Əhməd Əhmədzadə qalib gəlib. Turnirin diqqətçəkən nəticələrindən biri də Tunar Davudovun çıxışı olub. O, beynəlxalq usta adı üçün tələb olunan üçüncü balını yerinə yetirərək bütün tələbləri tamamlayıb.

İdman.Biz
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