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Olimpiadaya hazırlaşan qadın şahmatçıların Şabranda təlim-məşq toplanışı olub - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
13 İyul 2026 12:47
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Olimpiadaya hazırlaşan qadın şahmatçıların Şabranda təlim-məşq toplanışı olub - FOTO

Sentyabrda Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçiriləcək 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına hazırlaşan qadın şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisi Şabranda təlim-məşq toplanışında iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hazırlığa komandanın kapitanı Nicat Abasov və məşqçi Qədir Hüseynov rəhbərlik edib.

Təlim-məşqdən sonra milli komandanın üzvləri Azərbaycan Şahmat Federasiyasının rəhbərliyi ilə görüşüb. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov olimpiadaya hazırlıq proqramı və şahmatçıların mötəbər yarışa qədər hansı turnirlərdə iştirak edəcəyi ilə maraqlanıb.

Qeyd edək ki, qadın şahmatçılardan ibarət milli komandaya Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Günay Məmmədzadə və Gülnar Məmmədova dəvət olunub.

Ümumdünya Şahmat Olimpiadası sentyabrın 15-dən 27-dək davam edəcək.

İdman.Biz
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