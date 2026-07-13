13 İyul 2026
AZ

Aydın Süleymanlı sürətli şahmat turnirini ikinci pillədə başa vurub

Şahmat
Xəbərlər
13 İyul 2026 09:43
119
Aydın Süleymanlı sürətli şahmat turnirini ikinci pillədə başa vurub

Azərbaycan şahmatçısı Aydın Süleymanlı İsveçrədə keçirilən 59-cu Biel Beynəlxalq Şahmat Festivalının “Masters” turnirində rapid mərhələsini ikinci pillədə başa vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, festival çərçivəsində təşkil olunan üçnövçülüyün sürətli şahmat yarışına ikinci oyun günündə yekun vurulub.

ABŞ-ni təmsil edən Levon Aronyan 5 oyundan 9 xal toplıb. O, ən yaxın izləyicisi Aydın Süleymanlını 3 xal qabaqlayıb.

Sürətli şahmat yarışında yekun sıralama belə olub:

1. Levon Aronyan (ABŞ) - 9 xal

2. Aydın Süleymanlı (Azərbaycan) - 6 xal

3. Mattias Blübaum (Almaniya) - 4 xal

4. Xose Martines (Meksika) - 4 xal

5. Le Kuanq Liem (Vyetnam) - 4 xal

6. Yağız Kaan Ərdoğmuş (Türkiyə) - 3 xal

Nəsillərin çağırışı yarışında isə Çexiya təmsilçisi Vatslav Finek 8 xalla liderdir. O, Fişer şahmatı üzrə yarışın qalibi Marko Materianı 1 xal qabaqlayır.

Bu yarışda sıralama belədir:

1. Vatslav Finek (Çexiya) - 8 xal

2. Marko Materia (Fransa) - 7 xal

3. Syao Tonq (Çin) - 7 xal

4. Karissa Yip (ABŞ) - 3 xal

5. Aleksandra Kostenyuk (İsveçrə) - 3 xal

6. Vaişali Rameşbabu (Hindistan) - 2 xal

Aqil Tağıyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kramnik diskvalifikasiya qərarından apellyasiya şikayəti verib
10 İyul 19:14
Şahmat

Kramnik diskvalifikasiya qərarından apellyasiya şikayəti verib

Vladimir Kramnik bir il müddətinə diskvalifikasiya edilmişdi
Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti müəyyənləşib
10 İyul 18:28
Şahmat

Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti müəyyənləşib

Ümumdünya Şahmat Olimpiadası sentyabrın 15-dən 27-dək davam edəcək
Topalov Kramniki “dəli”, rusiyalı isə bolqarı “təlxək” adlandırıb
10 İyul 06:19
Şahmat

Topalov Kramniki “dəli”, rusiyalı isə bolqarı “təlxək” adlandırıb

Kramnik etik qaydalarını pozduğuna görə bir il müddətinə diskvalifikasiya edilib
Qubada beynəlxalq şahmat festivalı keçiriləcək
9 İyul 16:09
Şahmat

Qubada beynəlxalq şahmat festivalı keçiriləcək

Festivalın mükafat fondu 24 420 manatdır
“Vugar Gashimov Open 2026” beynəlxalq şahmat turniri keçiriləcək
8 İyul 10:59
Şahmat

“Vugar Gashimov Open 2026” beynəlxalq şahmat turniri keçiriləcək

Turnirin ümumi mükafat fondu 30 min AZN təşkil edir
“Lankaran Open 2026”da qaliblər müəyyənləşib - FOTO
5 İyul 16:19
Şahmat

“Lankaran Open 2026”da qaliblər müəyyənləşib - FOTO

“Azərbaycan Şahmat Turu”nun üçüncü yarışında A turnirinin qalibi Sanan Sjugirov olub

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər