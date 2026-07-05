5 İyul 2026
AZ

“Lankaran Open 2026”da qaliblər müəyyənləşib - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
5 İyul 2026 16:19
119
“Lankaran Open 2026”da qaliblər müəyyənləşib - FOTO

“Azərbaycan Şahmat Turu” çərçivəsində keçirilən üçüncü yarış - “Lankaran Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına yekun vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bağlanış mərasimində Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, FIDE-nin vitse-prezidenti Mahir Məmmədov və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Onlar qalibləri təbrik edərək şahmatçılara növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıblar.

Federasiyadan bildirilib ki, doqquz turdan ibarət yarışın A turnirində 7 xal toplayan Macarıstan təmsilçisi Sanan Sjugirov bütün rəqiblərini qabaqlayaraq qalib olub. Eyni xala malik Hindistan şahmatçısı Mayank Çakraborti ikinci yeri tutub. Aktivində 6,5 xal olan Azərbaycan şahmatçısı Şiroğlan Talıbov üçüncü pillədə qərarlaşıb.

A qrupunda Hindistan təmsilçisi Cera Dagariya ən yaxşı qadın iştirakçı kimi mükafatlandırılıb.

B turnirində İsmayıl Məmmədli birinci olub. Vüsal Əhmədov ikinci, Nihad Eynullayev isə üçüncü yeri tutub.

Festival çərçivəsində rapid və blits yarışları da təşkil edilib. Rapid turnirində Hindistan şahmatçısı Mayank Çakraborti, blitsdə isə İran təmsilçisi Ramtin Kakavand birincilik əldə edib.

Qeyd edək ki, “Lankaran Open 2026” Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi “Azərbaycan Şahmat Turu” layihəsinin üçüncü turniridir. Layihə çərçivəsində növbəti yarış Şamaxıda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şamaxı beynəlxalq şahmat festivalına ev sahibliyi edəcək
11:06
Şahmat

Şamaxı beynəlxalq şahmat festivalına ev sahibliyi edəcək

“Azərbaycan Şahmat Turu” çərçivəsində növbəti yarış 15-22 iyulda keçiriləcək
FİDE Vladimir Kramniki bir il müddətinə diskvalifikasiya edib
3 İyul 18:49
Şahmat

FİDE Vladimir Kramniki bir il müddətinə diskvalifikasiya edib

İki illik qadağa müddətinin son 12 ayı üç illik sınaq müddəti ilə dayandırılıb
Şəhriyar Məmmədyarov FIDE reytinqində yüksəldi - İDMAN.BİZ-in İCMALI
1 İyul 14:40
Şahmat

Şəhriyar Məmmədyarov FIDE reytinqində yüksəldi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Məhəmməd Muradlı isə son bir ayda reytinqinə 92 xal əlavə edib
Rauf Məmmədov: “Oyuna bir saniyə geciksəydik, məğlub olacaqdıq”- VİDEO
30 İyun 16:38
Şahmat

Rauf Məmmədov: “Oyuna bir saniyə geciksəydik, məğlub olacaqdıq”- VİDEO

Şahmatçımız Hollandiya ilə unudulmaz görüşü xatırlayıb, olimpiada medalı arzusundan danışıb
“Lankaran Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına start verilib
29 İyun 10:13
Şahmat

“Lankaran Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına start verilib - FOTO

Turnirin baş hakimi Şaiq Quliyevdir
Dünya çempionları Vətənə qayıdıblar - FOTO
28 İyun 16:07
Şahmat

Dünya çempionları Vətənə qayıdıblar - FOTO

Azərbaycanın qızıl medal qazanan yeniyetmə şahmatçıları hava limanında qarşılanıblar

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq