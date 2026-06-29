29 İyun 2026
AZ

“Lankaran Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına start verilib - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
29 İyun 2026 10:13
121
“Lankaran Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına start verilib

“Azərbaycan Şahmat Turu” çərçivəsində “Lankaran Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, turnirdə ölkəmizlə yanaşı, Türkiyə, İran, Hindistan, Macarıstan və FIDE şahmatçıları təmsil olunur.

“Lankaran Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalının açılış mərasimində AŞF-nin 1-ci vitse-prezidenti Faiq Həsənov, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Emin Quliyev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

AŞF və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan turnir reytinqə uyğun olaraq A və B qrupu olmaqla iki kateqoriyada təşkil edilir. Festival çərçivəsində eyni zamanda rapid və blits üzrə də yarışlar keçiriləcək.

200-ə yaxın şahmatçının mübarizə apardığı yarışın mükafat fondu 22 650 manatdır. Turnirin baş hakimi Şaiq Quliyevdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya çempionları Vətənə qayıdıblar - FOTO
28 İyun 16:07
Şahmat

Dünya çempionları Vətənə qayıdıblar - FOTO

Azərbaycanın qızıl medal qazanan yeniyetmə şahmatçıları hava limanında qarşılanıblar
Şahmatçılarımızdan dünya çempionatında iki qızıl medal!
26 İyun 21:14
Şahmat

Şahmatçılarımızdan dünya çempionatında iki qızıl medal!

14 yaşadək qızlar arasında yarışda Zəhra Allahverdi çempionluğunu rəsmiləşdirib
Almaniyalı biznesmenlər FİDE prezidenti olmaq üçün namizədıiklərini irəli sürüblər
26 İyun 18:54
Şahmat

Almaniyalı biznesmenlər FİDE prezidenti olmaq üçün namizədıiklərini irəli sürüblər

Seçkilər sentyabr ayında Səmərqənddə keçiriləcək Baş Assambleyada baş tutacaq
“Sheki Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına yekun vurulub
26 İyun 10:40
Şahmat

“Sheki Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına yekun vurulub - FOTO

“Azərbaycan Şahmat Turu” layihəsində növbəti yarış Lənkəranda olacaq
Aydın Süleymanlı: “Maqnus Karlsenə qalib gəlmək özümə inamımı daha da artırdı”
25 İyun 10:38
Şahmat

Aydın Süleymanlı: “Maqnus Karlsenə qalib gəlmək özümə inamımı daha da artırdı” - FOTO

Şahmatçımız dünya birincisi üzərində qələbədən sonra rəqiblərinə fərqli gözlə baxdığını deyib
Gənc şahmatçıların mübarizəsi başa çatıb - FOTO
23 İyun 09:40
Şahmat

Gənc şahmatçıların mübarizəsi başa çatıb - FOTO

8, 10 və 12 yaş qruplarında keçirilən yarışın qalibləri mükafatlandırılıb

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək