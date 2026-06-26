26 İyun 2026
AZ

“Sheki Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına yekun vurulub - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
26 İyun 2026 10:40
56
“Sheki Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına yekun vurulub

“Azərbaycan Şahmat Turu” çərçivəsində ikinci yarış olan “Sheki Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına yekun vurulub.

“Report” Azərbaycan Şahmat Federasiyasına istinadən xəbər verir ki,

Bildirilib ki, doqquz turdan ibarət yarışın A turnirində yeddi xal toplayan Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Rəsulov birinci yeri tutub.

Eyni xala malik Murad İbrahimli əlavə göstəricilərə görə ikinci yerlə kifayətlənib. İlk üçlüyü daha bir təmsilçimiz İslam Hacıəliyev (6,5 xal) qapayıb.

B turnirində Emin Gəncəliyev, Məhəmməd Vəliyev (Qazaxıstan) və Vüsal Əhmədov yeddi xal toplayıb. Əlavə göstəricilərə görə Emin Gəncəliyev B turnirinin qalibi adını qazanıb. Qazaxıstan şahmatçısı Məhəmməd Vəliyevlə həmyerlimiz Vüsal Əhmədov iki-üçüncü yerləri bölüşdürüb.

C turnirində səkkiz xala malik Məhəmmədəli Allahverdiyev birinci pillədə qərarlaşıb. Yusif Quliyev yarışı ikinci, Fateh Mirzə isə üçüncü yerdə başa vurub.

Festival çərçivəsində rapid və blits yarışları da keçirilib. Rapid turnirində İslam Hacıəliyev, blitsdə isə Macarıstan təmsilçisi Sənan Sjugirov birincilik əldə edib.

Xatırladaq ki, “Sheki Open 2026” Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi “Azərbaycan Şahmat Turu” layihəsinin ikinci turniridir. Yarışda 10 ölkədən 400-dən çox şahmatçı mübarizə aparıb.

“Azərbaycan Şahmat Turu” layihəsində növbəti yarış Lənkəranda olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aydın Süleymanlı: “Maqnus Karlsenə qalib gəlmək özümə inamımı daha da artırdı”
25 İyun 10:38
Şahmat

Aydın Süleymanlı: “Maqnus Karlsenə qalib gəlmək özümə inamımı daha da artırdı” - FOTO

Şahmatçımız dünya birincisi üzərində qələbədən sonra rəqiblərinə fərqli gözlə baxdığını deyib
Gənc şahmatçıların mübarizəsi başa çatıb - FOTO
23 İyun 09:40
Şahmat

Gənc şahmatçıların mübarizəsi başa çatıb - FOTO

8, 10 və 12 yaş qruplarında keçirilən yarışın qalibləri mükafatlandırılıb
“Odlar Yurdu” dünya çempionatını başa vurub: Manafov qızıl qazanıb - FOTO
22 İyun 00:41
Şahmat

“Odlar Yurdu” dünya çempionatını başa vurub: Manafov qızıl qazanıb - FOTO

Azərbaycan təmsilçisi rapid yarışında 7-12-ci yerləri bölüşüb, Vüqar Manafov isə altıncı lövhədə ən yaxşı nəticə göstərib
“Sheki Open 2026” beynəlxalq şahmat festivalının açılışı olub
19 İyun 20:32
Şahmat

“Sheki Open 2026” beynəlxalq şahmat festivalının açılışı olub - FOTO

“Sheki Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalı iyunun 25-dək davam edəcək
Aydın Süleymanlıdan Maqnus Karlsen üzərində sensasiyalı qələbə - FOTO/VİDEO
19 İyun 14:41
Şahmat

Aydın Süleymanlıdan Maqnus Karlsen üzərində sensasiyalı qələbə - FOTO/VİDEO

Azərbaycan komandası “Odlar Yurdu” ulduz “WR Chess”i sensasiyalı şəkildə məğlub edib
Beşinci LANDAU Şahmat Festivalına start verilib - FOTO
17 İyun 15:43
Şahmat

Beşinci LANDAU Şahmat Festivalına start verilib - FOTO

Festivalda 8, 10 və 12 yaşadək oğlan və qızlar fərdi yarışlarda qüvvələrini sınayırlar

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq