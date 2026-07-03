FİDE Vladimir Kramniki bir il müddətinə diskvalifikasiya edib

FİDE Etika və İntizam Komissiyası (EDC) şahmat üzrə 14-cü dünya çempionu Vladimir Kramniki çex David Navara və amerikalı Daniel Naroditskini dəlil olmadan fırıldaqçılıqda ittiham etdiyinə, eləcə də Ədalətli Oyun Komissiyasının istintaqı ilə əməkdaşlıq etməkdən imtina etdiyinə görə bir illik qadağa qoyub.
İdman.Biz bildirir ki, təşkilat Kramnikin FİDE turnirlərində iştirakına və rəsmi şahmat tədbirlərində iştirakına iki illik qadağa qoyub.
İki illik qadağa müddətinin son 12 ayı üç illik sınaq müddəti ilə dayandırılıb, yəni aktiv qadağa bir ildir və başqa pozuntular olmadığı təqdirdə qüvvədədir. Kramnikə həmçinin şahmat ictimaiyyətinin xeyrinə 12 aylıq ödənişsiz iş cəzası da verilib.
FİDE qeyd edib ki, qərardan EDC-nin prosedur qaydalarına uyğun olaraq 21 gün ərzində FİDE-nin Etika və İntizam Komissiyasının Apellyasiya Palatasına şikayət verilə bilər.