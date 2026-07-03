3 İyul 2026
AZ

FİDE Vladimir Kramniki bir il müddətinə diskvalifikasiya edib

Şahmat
Xəbərlər
3 İyul 2026 18:49
118
FİDE Vladimir Kramniki bir il müddətinə diskvalifikasiya edib

FİDE Etika və İntizam Komissiyası (EDC) şahmat üzrə 14-cü dünya çempionu Vladimir Kramniki çex David Navara və amerikalı Daniel Naroditskini dəlil olmadan fırıldaqçılıqda ittiham etdiyinə, eləcə də Ədalətli Oyun Komissiyasının istintaqı ilə əməkdaşlıq etməkdən imtina etdiyinə görə bir illik qadağa qoyub.

İdman.Biz bildirir ki, təşkilat Kramnikin FİDE turnirlərində iştirakına və rəsmi şahmat tədbirlərində iştirakına iki illik qadağa qoyub.

İki illik qadağa müddətinin son 12 ayı üç illik sınaq müddəti ilə dayandırılıb, yəni aktiv qadağa bir ildir və başqa pozuntular olmadığı təqdirdə qüvvədədir. Kramnikə həmçinin şahmat ictimaiyyətinin xeyrinə 12 aylıq ödənişsiz iş cəzası da verilib.

FİDE qeyd edib ki, qərardan EDC-nin prosedur qaydalarına uyğun olaraq 21 gün ərzində FİDE-nin Etika və İntizam Komissiyasının Apellyasiya Palatasına şikayət verilə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şəhriyar Məmmədyarov FIDE reytinqində yüksəldi - İDMAN.BİZ-in İCMALI
1 İyul 14:40
Şahmat

Şəhriyar Məmmədyarov FIDE reytinqində yüksəldi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Məhəmməd Muradlı isə son bir ayda reytinqinə 92 xal əlavə edib
Rauf Məmmədov: “Oyuna bir saniyə geciksəydik, məğlub olacaqdıq”- VİDEO
30 İyun 16:38
Şahmat

Rauf Məmmədov: “Oyuna bir saniyə geciksəydik, məğlub olacaqdıq”- VİDEO

Şahmatçımız Hollandiya ilə unudulmaz görüşü xatırlayıb, olimpiada medalı arzusundan danışıb
“Lankaran Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına start verilib
29 İyun 10:13
Şahmat

“Lankaran Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalına start verilib - FOTO

Turnirin baş hakimi Şaiq Quliyevdir
Dünya çempionları Vətənə qayıdıblar - FOTO
28 İyun 16:07
Şahmat

Dünya çempionları Vətənə qayıdıblar - FOTO

Azərbaycanın qızıl medal qazanan yeniyetmə şahmatçıları hava limanında qarşılanıblar
Şahmatçılarımızdan dünya çempionatında iki qızıl medal!
26 İyun 21:14
Şahmat

Şahmatçılarımızdan dünya çempionatında iki qızıl medal!

14 yaşadək qızlar arasında yarışda Zəhra Allahverdi çempionluğunu rəsmiləşdirib
Almaniyalı biznesmenlər FİDE prezidenti olmaq üçün namizədıiklərini irəli sürüblər
26 İyun 18:54
Şahmat

Almaniyalı biznesmenlər FİDE prezidenti olmaq üçün namizədıiklərini irəli sürüblər

Seçkilər sentyabr ayında Səmərqənddə keçiriləcək Baş Assambleyada baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib